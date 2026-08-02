Predsednica po nesreči nadaljuje z dopustom

Predsednica Nataša Pirc Musar je po nesreči ostala na opazovanju v izolski bolnišnici, v soboto pa so jo odpustili v domačo oskrbo.

LJUBLJANA, KASTELEC > Iz urada predsednice so v soboto dopoldne sporočili, da se je nesreča v predoru zgodila, ko se je predsednica republike Nataša Pirc Musar v petek popoldne vračala iz Hrvaške, kjer je preživljala dopust, namenjena pa je bila na uradni dogodek v Komendi, na katerem je bila častna pokroviteljica. V Komendi so pripravili tridnevni Pogi Callenge, na katerem je Tadej Pogačar nekaj dni po peti zmagi na dirki po Franciji združil številne kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje.

V petkovi nesreči se je Nataša Pirc Musar lažje poškodovala, utrpela naj bi poškodbo ključnice. Po nesreči so jo odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer je čez noč ostala na opazovanju, v soboto pa so jo odpustili v domačo nego.

Predsedničina sopotnica “dobro okreva”

Predsednica se je v sporočilu za javnost zahvalila vsem intervencijskim službam, ki so požrtvovalno pomagale, še posebej pa strokovnemu in prijaznemu osebju Splošne bolnišnice Izola. V soboto so v uradu pojasnili, da se je v nesreči huje poškodovala predsedničina sopotnica, ki ni javna oseba. Dodali so, da je še v bolnišnici in da “dobro okreva”.

“Predsednica republike neomejeno opravlja funkcijo, zaradi poškodbe in predpisanega počitka je morala odpovedati zgolj udeležbo na Sinjski alki, ker se je tudi sicer po zaradi nesreče odpovedani udeležbi na dogodku v Komendi nameravala vrniti na letni dopust,” so še odgovorili v njenem uradu.

S koprske policijske uprave so sporočili, da so bili v petek, nekaj minut pred 17. uro, obveščeni o nesreči v predoru Kastelec (v smeri proti Ljubljani. Udeleženi sta bili službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Dodali so, da se je ena oseba lažje poškodovala, druga v istem vozilu pa huje.

Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in drugih aktivnosti je bil predor Kastelec zaprt do 20.19. Drugih podrobnosti o tem, kako se je zgodila nesreča, kdo jo je povzročil in kaj je bil vzrok nesreče, niso sporočili. Dodali so le, da preiskava še ni končana in da so o nesreči obvestili posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva. Ta je sicer pristojen za obravnavo kaznivih dejanj oziroma dogodkov, v katerih so vpleteni policisti in druge uradne osebe (iz vojaške policije ali obveščevalnih služb).

Poleg policistov in reševalcev so v predoru Kastelec ukrepali tudi poklicni gasilci koprske brigade in sežanskega zavoda za gasilno in reševalno službo. Zavarovali so kraj dogodka in odklopili akumulatorja.