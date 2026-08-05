Preiskovali nasilništvo, odkrili več kilogramov droge in orožje

LJUBLJANA • Policisti s postaje Ljubljana Moste so nedavno končali kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj, povezanih z nasilništvom, preprodajo prepovedanih drog, orožjem in ponarejanjem listin. Dokaze so začeli zbirati po prijavi nasilništva in groženj, nato pa so nadaljevali z zbiranjem obvestil, opravljanjem razgovorov ter pridobivanjem drugih dokazov. Na podlagi zbranih obvestil so državnemu tožilstvu dali pobudo za hišno preiskavo, sodišče pa je nato izdalo odredbo.

Osumljenemu so zasegli dva kilograma kokaina, več kot kilogram konoplje ter pripomočke za pripravo in preprodajo prepovedanih drog. Foto: Pu Ljubljana Foto: Pu Ljubljana

V usklajeni preiskavi so poleg policistov s postaje Ljubljana Moste pri hišnih preiskavah sodelovali tudi njihovi kolegi s postaje Ljubljana Center in vodnik službenega psa. Hišne preiskave so opravili na dveh naslovih. Osumljenemu so zasegli vojaško polavtomatsko ostrostrelno puško, pištolo z odstranjenimi identifikacijskimi oznakami, več streliva ter ponarejeno javno listino. Odkrili so še skoraj dva kilograma kokaina, več kot kilogram konoplje ter pripomočke za pripravo in prodajo drog. 51-letnega Slovenca so pridržali, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

Droge so zaradi spleta lažje dostopne

Policisti ugotavljajo, da je v Sloveniji med prepovedanimi drogami še vedno najbolj razširjena konoplja, sledijo ji kokain, MDMA, amfetamin, heroin in LSD. Posebej izstopa večja dostopnost kokaina. Opozarjajo tudi na nove psihoaktivne snovi, predvsem sintetične kanabinoide, ki imajo bistveno močnejše in nepredvidljivejše učinke kot konoplja. Pogosto se pojavljajo v izdelkih, ki spominjajo na živila ali tobačne izdelke, uporabniki pa velikokrat ne vedo, katero snov zaužijejo. Posledice so lahko hude zastrupitve, psihotične motnje, zaradi nepredvidljivih učinkov lahko pride tudi do tragičnih posledic. Posebno nevarnost predstavljata še GHB in GBL, ki jih lahko podtikajo v pijačo.

Foto: Pu Ljubljana

Prepovedane droge so zaradi spleta in družbenih omrežij vse lažje dostopne, še svarijo na policiji. Veliko napora vlagajo v odkrivanje organiziranih kriminalnih združb, preprečevanje ulične preprodaje in odkrivanje proizvodnje prepovedanih drog. Hkrati pa poudarjajo, da je učinkovito zmanjševanje problematike prepovedanih drog možno le s celovitim pristopom, ki poleg odločnega pregona vključuje tudi preventivo, zgodnje prepoznavanje tveganj in tesno sodelovanje vseh pristojnih institucij ter lokalne skupnosti. •