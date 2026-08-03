Prekratka varnostna razdalja vzrok prometne nesreče, v kateri je bila udeležena predsednica republike

KOPER > Po sobotni novici o nesreči predsednice republike Nataše Pirc Musar je javnost upravičeno pričakovala več informacij o tem, kako se je ta zgodila. Zaradi nesreče je bil predor Kastelec v smeri proti Ljubljani tri ure zaprt, v predoru in pred njim so v zastoju obtičali številni vozniki, ki so jih policisti nadzorovano obračali. Nesreča se je, kot smo poročali, v predoru zgodila nekaj minut pred 17. uro, predor pa so ponovno odprli nekaj po 20. uri.

Predsednica Nataša Pirc Musar je, kot je znano, v nesreči utrpela lažje poškodbe, njena sopotnica pa hude. Reševalci nujne medicinske pomoči so obe odpeljali v izolsko bolnišnico. Predsednico so čez noč zadržali na opazovanju in v soboto odpustili v domačo oskrbo, njeno sopotnico pa so zadržali na zdravljenju.

Prekratka varnostna razdalja

S policije so sporočili, da je po doslej zbranih podatkih nesrečo povzročil 52-letni voznik vozila znamke mercedes benz V300, v katerem se je peljala predsednica. Zaradi prekratke varnostne razdalje je voznik s sprednjim delom mercedesa trčil v zadnji del audija, ki ga je vozil 34-letni voznik.

Oba voznika iz predsedničinega spremstva so policisti preizkusili z alkotestom, opravila sta tudi hitri test za prepoznavo simptomov uživanja prepovedanih drog. Rezultata obeh preizkusov sta bila negativna, so sporočili s policije. V vozilu predhodnice ni bilo potnikov, v drugem vozilu pa so bili štirje potniki; poleg voznika, varnostnice in predsednice sta se v mercedesu peljali še dve sopotnici. Po doslej znanih podatkih se razen predsednice in ene od sopotnic v nesreči ni poškodoval nihče drug. Na mercedesu in audiju je nastalo za približno 37.000 evrov škode.

Ker so bili podani razlogi za sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, so o nesreči obvestili oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva. Pristojnemu tožilstvu so že odstopili vso dokumentacijo o prometni nesreči.

Danes pozno popoldne so iz urada predsednice sporočili, da predsednica po prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in koristi predvideni letni dopust. "Počuti se dobro in je hvaležna za številna prijazna sporočila podpore, ki jih je prejela po nesreči. Iskreno se zahvaljuje tudi vsem intervencijskim službam za hitro in požrtvovalno pomoč, še posebej strokovnemu in prijaznemu osebju Splošne bolnišnice Izola," so zapisali.

Predsednica se je na pot odpravila pravočasno

V uradu so se odzvali tudi na nekatere neresnične objave na družbenih omrežjih. Kot so že pojasnili, je bila Nataša Pirc Musar z dopusta namenjena na kolesarski dogodek Pogi Challenge, saj je bila častna pokroviteljica. "Na pot se je odpravila pravočasno, skladno z oceno potrebnega potovalnega časa, upoštevajoč tudi dodatno 20-minutno časovno rezervo," so pojasnili. Potrdili so, da sta se skupaj z njo, voznikom varnostnikom in varnostnico peljali še dve sopotnici, njeni prijateljici. Huje poškodovano sopotnico so včeraj odpustili iz bolnišnice v domačo oskrbo, druga sopotnica se v nesreči ni poškodovala.

Na navedbe o poznem obveščanju o nesreči pa v uradu odgovarjajo, da so javnost obvestili "takoj, ko so bile znane ključne okoliščine dogodka". Predsednica je bila v petek vse do poznih večernih ur v obravnavi v urgentnem centru. "Urad ni želel vznemirjati javnosti z nepreverjenimi in neverodostojnimi informacijami o poteku nesreče in predsedničinem zdravstvenem stanju," so poudarili. Hkrati so pojasnili, da je bil prevoz z dopusta na Hrvaškem na službeno obveznost v Komendi opravljen v skladu z veljavno zakonodajo.

Predsednica republike je skladno z uredbo o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija, varovana po drugi stopnji varovanja, enako kot predsednik vlade. To pomeni, da je varovana neprekinjeno, 24 ur na dan, sedem dni v tednu, varovanju pa se ne more odpovedati niti v zasebnem času. Zato vedno potuje s službenimi vozili, lastnega vozila ne uporablja, so še pojasnili v njenem uradu.

Glede prisotnosti sopotnic pa so pojasnili, da se tovrstni prevozi izvajajo po predhodni varnostni presoji varnostne službe in z odobritvijo predsednice republike ter se "izvajajo redko". "Prometna nesreča je pretresla vse nas, saj so bili v njej udeleženi predsednica republike in naši sodelavci," so še zaključili v uradu predsednice.