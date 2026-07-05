Prenočila v šotoru na koprski plaži

PRIMORSKA > Policisti so jima zaradi prenočevanja na javnem kraju izdali plačilna naloga.

Razburjeni udeleženec prometne nesreče

Uro kasneje so prejeli klic o prometni nesreči na cesti Dragonja-Šmarje, v kateri so bila udeležena tri vozila. V prometni nesreči je nastala le materialna škoda, se pa je eden od udeležencev, 43-letni moški po nesreči pričel razburjati in vpiti na drugega udeleženca, sicer avstrijskega državljana, pri čemer mu je z rokami tudi tolkel po vozilu. Zaradi kršitve javnega reda si je prislužil plačilni nalog.

Vlomilec v izolski industrijski coni

V noči na petek je neznanec vlomil v štiri kontejnerje v izolski industrijski coni. Ni znano, kakšno škodo je ta povzročil.

Ukradel semaforsko luč

V noči na petek se je neznanec potikal na delovišču na Črnem Kalu, od koder je ukradel semaforske luči ter izvajalca del oškodoval za 2770 evrov.

Dopoldne za volanom že z dvema promiloma "pod kapo"

Postojnski policisti so v petek malo po 11. uri v Pivku ustavili 63-letnega voznika osebnega avtomobila. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 1,06 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Ker se z rezultatom alkotesta ni strinjal, so mu policisti odredili še preizkus alkoholiziranosti z etilometrom. Ta je pokazal še malce višje rezultat, in sicer rezultat 1,18 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali. Sledi mu obdolžilni predlog.

Ugriz psa na Sežanskem

V petek dopoldne se je na Policijski postaji Sežana zglasil moški in prijavil, da ga je prejšnji dan med sprehodom pri naselju Dane pri Sežani v stegno desne noge ugriznil pes, ki je prosto tekal. Zaradi ugriza psa je moški odšel na urgenco, kjer so ga oskrbeli. Zoper lastnico psa so policisti uvedli prekrškovni postopek.

Pijan in zadet Italijan trčil v parkiran avtomobil

Policisti so se v petek popoldne odpravili Lucijo, kjer je prišlo do prometne nesreče. 46-letni italijanski državljan je vozil osebni avtomobil iz smeri Portoroža proti Luciji, kjer je na delu ceste nenadoma zapeljal levo in trčil v enega izmed parkiranih vozil. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,29 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka, ravno tako je opravil hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain in opiate. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali. Sledi mu obdolžilni predlog.

Vikend številnih padcev s koles

V petek popoldne so policisti prejeli obvestilo iz izolske urgence, da imajo v oskrbi žensko, ki je pred tem padla s kolesom. 19-letna državljanka Južnoafriške republike je vozila kolo iz smeri Strunjana proti Portorožu ter pri vožnji na Senčni poti v Portorožu zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad kolesom in padla po vozišču. Pri tem si je poškodovala komolec desne roke in brado. Policisti so ji zaradi neprilagojene hitrosti izdal plačilni nalog.

Kmalu zatem so se policisti odpravili v Jagodje, kjer je na Parenzani padla kolesarka. 53-letna nemška državljanka je vozila kolo po Parenzani ter pri tem v Jagodju zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad kolesom in padla po vozišču. Pri padcu se je lažje poškodovala in so jo z reševalnim vozilom odpeljana v izolsko bolnišnico. Tudi njej so zaradi neprilagojene hitrosti izdali plačilni nalog.

Okoli 19.30 so policisti prejeli tudi klic iz postojnske urgence, od koder so jih obvestili, da imajo v oskrbi žensko, ki je pred tem padla s kolesom. 44-letna ženska je vozila kolo iz smeri Bukovja proti Gorenjam ter pri tem zapeljala v manjšo udrtino na vozišču in padla po vozišču. Pri tem si je poškodovala komolec desne roke.

V soboto opoldne so se policisti odpravili tudi v Portorož, kjer je v bližini skladišča soli padla kolesarka. 30-letna češka državljanka je vozila kolo po kolesarski stezi ob cesti Obala v Portorožu, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad kolesom in padla po vozišču. Pri padcu je skupila nekaj odrgnin, zlom zoba in poškodbo čeljusti ter so jo z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko bolnišnico. Zaradi neprilagojene hitrosti so ji izdali plačilni nalog.

Policisti so v soboto nekaj po 17. uri prejeli obvestilo, da obveščeni, da je v Strunjanu padla in se pri tem poškodovala kolesarka. 50-letna poljska državljanka je vozila kolo po Parenzani iz smeri Portoroža proti Strunjanu, kjer je na delu vozišča zapeljala preveč v desno izven asfaltne površine in padla. Pri padcu se je udarila v glavo in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko bolnišnico. Zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča so ji policisti izdali plačilni nalog.

Vlomilec v Portorožu

V soboto so policisti tudi prejeli obvestilo o vlomu v dve stanovanji v eni izmed večstanovanjskih hiš v Portorožu. Vlomilec je po vlomu pregledal in razmetal notranjost prostorov ter po tem kraj zapustil v neznani smeri. Zaenkrat ni znano, ali je bilo iz stanovanj kaj ukradeno.

Zmerjal natakarico

V enem izmed gostinskih lokalov v okolici Kopra je v soboto nekaj po 16. uri do natakarice pristopil znani moški in jo verbalno zmerjal in pljunil ter si samovoljno iz hladilnika vzel pivo ter s kraja odšel. Policisti so zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek.

Na Kolombanu izginile nadzorne kamere

V soboto popoldne so policisti na Kolombanu obravnavali krajo nadzornih kamer. Poklical jih je klical lastnik ene izmed stanovanjskih hiš in jim povedal, da je v času njegove odsotnosti do objekta pristopil neznanec in s fasade ukradel štiri nadzorne kamere. Lastnik je oškodovan za 600 evrov.

Ukradel e-skiro

Izpred ene izmed trgovin v Portorožu je neznani storilec v soboto ukradel električni skiro znamke Xiaomi, tip X-Pro 2, črne barve in s tem lastnika oškodoval za približno 480 evrov.

Precej alkoholizirana voznika

Koprski policisti so danes nekaj pred 2. uro v Kopru ustavili 47-letnega voznika osebnega avtomobila. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,82 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Ker se z rezultatom alkotesta ni strinjal, so mu policisti odredili preizkus alkoholiziranosti z etilometrom, ki pa ga je odločno odklonil. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali. Sledi mu obdolžilni predlog.

Piranski policisti pa so danes ob 4. uri v Portorožu ustavili 44-letnega voznika osebnega avtomobila. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,91 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Tudi ta voznik se ni strinjak z rezultatom alkotesta in je odločno odklonil preizkus alkoholiziranosti z etilometrom. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega sledi obdolžilni predlog.