Prepir zaradi prehitevanja se je končal z odtrganim ogledalom

PRIMORSKA > 50-letni kolesar se je razburjal in menda pokazal tudi sredinca, 37-letni voznik je kombi ustavil, s kolesarjem pa sta se začela prepirati. Kolesar je v jezi z roko udaril po vzvratnem ogledalu kombija in ga odtrgal. Povzročil je za približno tisoč evrov škode. Vendar voznik kombija ni vložil predloga za pregon kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Strasti so se očitno kmalu pomirile, kolesar je namreč škodo poravnal, tako da so se nato razšli. Policisti so še pred tem voznika kombija oglobili zaradi nepravilnega prehitevanja, kolesarja pa zaradi neprimernega vedenja.

Kradljivec se je pomešal med metalce

Policiste je včeraj dopoldne poklical Ljubljančan in prijavil, da mu je pred tem nepridiprav iz odklenjene bivalne prikolice, postavljene na prizorišču festivala, ukradel črno torbo. V njej je imel oblačila, slušalke in druge predmete, poleg tega pa še 200 evrov gotovine. Policisti okoliščine tatvine še preverjajo. Če bodo zmikavta odkrili, bodo proti njemu uvedli prekrškovni postopek. Minuli konec tedna so neznanci obiskovalcem festivala že ukradli dva mobilna telefona.

Pijan padel z e-skirojem

V torek popoldne so policistom iz izolske bolnišnice sporočili, da so oskrbeli moškega, ki se je poškodoval v nesreči. Policisti so v bolnišnici ugotovili, da je 40-letnik močno pijan, pred tem pa je padel z e-skirojem in se lažje poškodoval. Alkotesta ni hotel opraviti, odredili so mu strokovni pregled. Ukrepali bodo, ko bodo dobili rezultate.

Obšla ga je slabost: z avtom v jarek

Pri Jelšanah je v torek kmalu po 15. uri 78-letni avstrijski voznik zaradi neprilagojene hitrosti in slabosti nenadoma zapeljal na drugo stran ceste in v jarek. Bistriški gasilci so vozilo zavarovali in ga stabilizirali, nato pa s tehničnim posegom rešili voznika. V nesreči se je lažje poškodoval, reševalci so ga odpeljali v bolnišnico. Cesta je bila zaradi nesreče nekaj časa zaprta.

Počilo je

Na cesti med Morskim in Kanalskim Vrhom sta včeraj dopoldne z avtomobiloma trčili voznici. Nesrečo je povzročila 46-letnica, policisti so ji izdali plačilni nalog. Lažje se je pri trku poškodovala 42-letna voznica drugega vozila, reševalci so jo odpeljali v šempetrsko bolnišnico. 46-letna voznica in njen sopotnik pa se nista poškodovala. Na kraju nesreče so pomagali tudi novogoriški poklicni gasilci.

Z ogledalom zbila kolesarja

Na cesti od Bovca proti Predelu, pred zaporo pri trdnjavi Kluže, je včeraj dopoldne 62-letna voznica z vzvratnim ogledalom oplazila 33-letnega kolesarja, ki ga je očitno prehitevala preveč na tesno. Kolesar je padel in se lažje poškodoval, utrpel je poškodbe roke in noge. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Policisti so voznici izročili plačilni nalog. Policistom in reševalcem so pomagali bovški gasilci.

Na ozki cesti je zmanjkalo prostora

Na ozkem odseku ceste v Baški grapi je v torek popoldne 64-letni nemški voznik avtodoma med srečevanjem z vzvratnim ogledalom oplazil ogledalo tovornjaka. Policisti so nemškega voznika oglobili.