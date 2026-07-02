Pri Belopeških jezerih umrla Slovenka in njen sin

KRANJ, TRBIŽ > Na kranjski policijski upravi so potrdili, da so z italijanskimi kolegi, ki preiskujejo smrt dveh ljudi, v stalnem stiku. Pomagajo jim pri stikih s svojci in preverjanju določenih informacij. Dodali so, da so slovensko policijo v ponedeljek iz Trilateralnega centra za policijsko sodelovanje Vrata Megvarje obvestili o najdbi dveh mrtvih na območju Belopeških jezer v Italiji, v torek zjutraj pa še o vozilu slovenskih registrskih oznak, ki je bilo parkirano na parkirišču v bližini.

Po podatkih italijanskih varnostnih organov je umrla 49-letna slovenska državljanka, identitete druge osebe še niso potrdili. Dokončno naj bi jo potrdila preiskava oziroma primerjava vzorcev DNK. Na novinarska vprašanja so na kranjski policijski upravi odgovorili, da pokojna Slovenka ni bila prijavljena kot pogrešana.

Po poročanju italijanskih novinarjev so pohodniki v ponedeljek zvečer na severnem območju Belopeških jezer našli dve trupli. Bili sta v presušeni strugi hudournika, precej oddaljena drug od drugega. Po prvih ugotovitvah sta najverjetneje umrla v gorski nesreči.

Ker sta trupli že začeli razpadati, so sprva domnevali, da naj bi umrla v začetku junija. Včeraj pa so v nekaterih medijih zapisali, da naj bi umrla pred kakšnim tednom. V avtomobilu so našli parkirni listek izpred približno tedna dni, na njem je datum 23. junij. Okoliščine nesreče preiskujejo karabinjerji iz Trbiža, ki sodelujejo z gorsko reševalno enoto finančne policije in gasilci. Ovrgli so sum, da bi bila pokojna žrtev nasilnega kaznivega dejanja.

Sumijo, da je mamo in sina presenetilo neurje. Posnetki z drona, ki so ga našli v nahrbtniku pokojne ženske, naj bi potrjevali takšne domneve. Hudournik na pobočju Mangarta je namreč zaradi močnih padavin močno narasel in odnesel njuni trupli. Mama in sin sta bila oblečena v športna oblačila, imela sta pohodniško opremo.V nahrtniku so našli tudi osebno izkaznico pokojne in avtomobilske ključe. Ženska naj bi s sinom pogosto hodila na izlete, zaradi česar najbrž nihče še ni prijavil, da ju pogrešajo.