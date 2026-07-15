Pri Moravčah obsežna policijska akcija, na kraju tudi specialna enota

MORAVČE • Po poročanju portala N1 naj bi šlo za primer družinskega nasilja, v katerem naj bi nekdanji mož, ki ga je policija že obravnavala, ustrelil bivšo ženo. Po neuradnih informacijah so jo z reševalnim vozilom že odpeljali. Osumljenec naj bi bil še vedno v hiši z orožjem, zato na kraju posredujejo specialne enote.

Po do zdaj znanih podatkih širša okolica ni ogrožena. Policija občane opozarja, naj se ne približujejo kraju posredovanja, okoliške prebivalce pa poziva, naj ostanejo v svojih domovih.