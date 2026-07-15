Pri Moravčah obsežna policijska akcija, na kraju tudi specialna enota
Kronika
15. 07. 2026, 12:47 , posodobljeno: 15. 07. 2026, 12:47
Na območju Moravč potekajo aktivnosti policije v povezavi z nasilnim kaznivim dejanjem in prijetjem osumljenca, so pojasnili na PU Ljubljana. Na kraju je več enot policije, med drugim tudi specialna enota. Po do sedaj znanih podatkih trenutno ni nevarnosti za širšo okolico, kjer posreduje policija. Občane pozivajo, da ostanejo doma.
MORAVČE • Po poročanju portala N1 naj bi šlo za primer družinskega nasilja, v katerem naj bi nekdanji mož, ki ga je policija že obravnavala, ustrelil bivšo ženo. Po neuradnih informacijah so jo z reševalnim vozilom že odpeljali. Osumljenec naj bi bil še vedno v hiši z orožjem, zato na kraju posredujejo specialne enote.
Po do zdaj znanih podatkih širša okolica ni ogrožena. Policija občane opozarja, naj se ne približujejo kraju posredovanja, okoliške prebivalce pa poziva, naj ostanejo v svojih domovih.
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