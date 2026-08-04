Pri padcu v globel v dolini Zadnjice huje poškodovana planinka

TRENTA > 26-letna pohodnica, državljanka Slovenije, je med hojo po stari vojaški poti (mulatjeri) stopila na rob poti. Pri tem ji je zdrsnilo, izgubila je ravnotežje in padla v globino. Po pobočju se je kotalila približno 50 metrov ter nato padla čez dva skalna roba (približno 30 do 40 metrov višinske razlike). Pri padcu se je planinka huje poškodovala. Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bovec in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika, ki so poškodovano planinko s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.