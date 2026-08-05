Pri sečnji dreves na območju Idrijskih Krnic se je huje poškodoval 20-letni delavec

SEVERNA PRIMORSKA > Idrijski policisti so ugotovili, da je več delavcev na območju strmega gozdnatega pobočja opravljalo sečnjo dreves zaradi premika trase daljnovoda. Med podiranjem približno deset metrov visokega bukovega drevesa je drevo zadelo v krošnjo drugega drevesa, zaradi česar je spremenilo smer padanja in se začelo kotaliti po pobočju. Delavcu, ki je drevo podiral, se je uspelo umakniti, medtem ko je odžagan del debla zadel 20-letnega delavca, ki se je nahajal za njim v neposredni bližini. Pri tem je utrpel hude poškodbe. Na kraj so prispeli člani Gorske reševalne službe Tolmin in reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Idrija. Poškodovanca so na kraju oskrbeli in pripravili za helikopterski prevoz. Nato so ga prevzeli člani dežurne ekipe Gorske reševalne zveze Slovenije za helikoptersko reševanje v gorah z Brnika in ga s policijskim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. O delovni nesreči je Policija obvestila preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici, okrožno državno tožilko v Novi Gorici, pristojno delovno inšpekcijsko službo ter druge pristojne službe.

Izsilila prednost motoristu

Danes nekaj po 10. uri se je zgodila prometna nesreča na glavni cesti med Kobaridom in Tolminom, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega avtomobila in motorist, državljan Srbije. Policisti so ugotovili, da je 74-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz Kobarida proti Tolminu, v križišču na Volarski ravnini je zavila levo proti mostu čez reko Sočo, pri tem pa odvzela prednost 52-letnemu vozniku motornega kolesa, državljanu Srbije. Motorist je kljub zaviranju trčil v osebni avtomobil in padel na vozišče. Ksreči jo je odnesel brez poškodb. Povzročiteljici prometne nesreče so izdali plačilni nalog.

Neznanec poškodoval vhodna vrata stanovanja v Šempetru pri Gorici

Včeraj okoli 13.30 so policisti prejeli obvestilo, da je neznani storilec poškodoval vhodna vrata stanovanja v Šempetru pri Gorici. Policisti Policijske postaje Nova Gorica so na kraju ugotovili, da je neznani storilec v zgodnjih popoldanskih urah pristopil do vhodnih vrat stanovanja in poškodoval ključavnico ter pri tem povzročil za približno 100 evrov škode. Storilec v stanovanje sicer ni vstopil.

Pri trdnjavi Kluže v okolici Bovca vlomili v tuje vozilo

Včeraj okoli 18.30 so policisti tudi obravnavali vlom v osebni avtomobil znamke Dacia Duster z avstrijskimi registrskimi tablicami, ki je bil parkiran na parkirišču pri trdnjavi Kluže na Bovškem. Neznani storilec je v popoldanskem času z neznanim predmetom razbil steklo na prednjih desnih vratih vozila in vlomil vanj. Iz notranjosti je ukradel nekaj sto evrov gotovine, osebne dokumente, bančne kartice, ključe, očala in druge predmete. S kaznivim dejanjem je oškodovancem povzročil za približno 1000 evrov škode.