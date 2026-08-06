Primorska avtocesta po prometni nesreči med Uncem in Postojno proti Kopru ponovno odprta

LJUBLJANA > Po prvih informacijah policije, ki je bila o nesreči obveščena nekaj pred 9. uro, naj bi nesrečo povzročil voznik tovornjaka, ki je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v osebno vozilo, tega pa je nato odbilo v drugo osebno vozilo. V nesreči se je poškodoval potnik v prvem osebnem vozilu, vendar še ni znano, kako resne so njegove poškodbe, so pojasnili na Policijski upravi Koper.

Dodali so, da je Dars okoli 9.30 promet preusmeril čez delovišče. Policisti so na kraju nesreče in preiskujejo okoliščine dogodka.

Na avtocestnem odseku pred nesrečo nastaja zastoj, po trenutnih podatkih je dolg devet kilometrov in pol, zamude je za približno 55 minut. Zastoj nastaja tudi v smeri proti Ljubljani, in sicer na odseku, dolgem deset kilometrov.