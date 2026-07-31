STA

Prometna nesreča v predoru Kastelec, primorska avtocesta zaprta proti Ljubljani

Kronika
31. 07. 2026, 17:41 , posodobljeno: 31. 07. 2026, 19:44

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec zaprta proti Ljubljani, so sporočili s prometno-informacijskega centra. Pred predorom prihaja do zastoja. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina, ki je ponovno odprta in prevozna, zastoji pa za zdaj še ostajajo. Obvoz je možen tudi čez Italijo.

﻿Kastelec, 25.03.2012predor Kastelec, smrtna prometna nesreča, Voznik Audija TT se je na poti proti Kopru zaletel v odstavno nišo. Avto je zgorel.

Fotografija je simbolična.

Foto: Zdravko Primožič/fpa

LJUBLJANA • Regionalna cesta Kastelec-Kozina je bila namreč pri Petrinjah nekaj časa zaprta zaradi gorečega vozila. Zaradi tehničnih težav pa je sicer omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri.

Tudi sicer na primorski avtocesti prihaja do zastojev na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani.

V Avstriji predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev.

Zaradi gašenja požara v Bovcu je zaprta cesta Strmec-Mangart.

Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem.

predor kastelec
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