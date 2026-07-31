Prometna nesreča v predoru Kastelec, primorska avtocesta zaprta proti Ljubljani
Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Kastelec zaprta proti Ljubljani, so sporočili s prometno-informacijskega centra. Pred predorom prihaja do zastoja. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Kastelec-Kozina, ki je ponovno odprta in prevozna, zastoji pa za zdaj še ostajajo. Obvoz je možen tudi čez Italijo.
LJUBLJANA • Regionalna cesta Kastelec-Kozina je bila namreč pri Petrinjah nekaj časa zaprta zaradi gorečega vozila. Zaradi tehničnih težav pa je sicer omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri.
Tudi sicer na primorski avtocesti prihaja do zastojev na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani.
V Avstriji predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev.
Zaradi gašenja požara v Bovcu je zaprta cesta Strmec-Mangart.
Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem.