Prometna nesreča v predoru Kastelec, primorska avtocesta zaprta proti Ljubljani

LJUBLJANA • Regionalna cesta Kastelec-Kozina je bila namreč pri Petrinjah nekaj časa zaprta zaradi gorečega vozila. Zaradi tehničnih težav pa je sicer omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri.

Tudi sicer na primorski avtocesti prihaja do zastojev na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani.

V Avstriji predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev.

Zaradi gašenja požara v Bovcu je zaprta cesta Strmec-Mangart.

Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu. Ker se v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem.