Rojaka je v silobranu z nožem zabodel v hrbet
Na sojenju zaradi krvavega obračuna, ki se je pred dvema letoma zgodil na sežanskem terminalu, je prišlo do preobrata. Tožilstvo je enemu od makedonskih državljanov očitalo poskus uboja, drugemu pa povzročitev splošne nevarnosti, a je državna tožilka po zaslišanju izvedenca medicinske stroke obtožnico umaknila. Izkazalo se je, da sta se Makedonca le branila pred udarci nasprotne skupine. Eden od dvojice naj bi rojaka v silobranu zabodel v hrbet.
Makedonska državljana, 55-letni Djezajr Kjazimoski in njegov štiri leta mlajši bratranec Demis Kazimoski, sta po obračunu na sežanskem terminalu, ki se je zgodil 8. junija 2024, pol leta preživela v priporu. Zapustila sta ga po plačilu visoke varščine, Kjazimoski je na račun sodišča položil 110.000 evrov, Kazimoski pa 70.000 evrov. Sodišče jima je po petkovem razpletu varščini vrnilo.
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