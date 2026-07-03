Romun plačal vinjeto, goriva pa ne

PRIMORSKA > Pobeglega voznika so policisti ustavili na Razdrtem in ugotovili, da je kombi vozil 41-letni državljan Romunije. Ta je namreč po točenju goriva v vrednosti 98,evrov vstopil v prostore bencinskega servisa, kjer ga je zaposleni vprašal, ali je točil gorivo, kar je zanikal in kupil samo vinjeto za osebni avtomobil.

Policisti so na Razdrtem nato pregledali tudi kombi in ugotovili vrsto prekrškov, in sicer v kombiju za prevoz treh oseb je bilo skupno pet oseb (dva odrasla in tri otroci), noben od otrok med vožnjo ni bil primerno zavarovan, prav tako tudi pes. Za vse navedene kršitve so policisti 41-letniku izdali plačilni nalog. Zaradi neuporabe varnostnega pasu so oglobili tudi potnico v tem vozilu, voznik pa je moral poravnati še znesek natočenega goriva. Poleg že vseh omenjenih kršitev so policisti ugotovili, da je v vozilu bil še leto in pol star otrok, za katerega so ugotovili, da starši nimajo osebnih dokumentov oziroma le rojstni list otroka.

Nepravilno prehiteval in padel

Včeraj nekaj pred 13. uro se je v Luciji pripetila prometna nesreča, ki jo je povzročil 52-letni domačin z motornim kolesom zaradi nepravilnega prehitevanja osebnega avtomobila, ki ga je vozil 57-letni državljan Hrvaške. Po trčenju je voznik padel in drsel po vozišču ter trčil v parkiran osebni avtomobil avstrijskih registrskih številk. V nesreči se je voznik motornega kolesa lažje poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za motorno kolo.

Otipaval natakarico

Včeraj okoli 20. ure so policisti posredovali v Postojni, kjer je pred enim od tamkjašnjih lokalov neznani storilec pretepel 65-letnega moškega, doma iz Postojne. Policisti so ugotovili, da je pred tem 65-letnik otipaval in se drugače nedostojno vedel do natakarice, zaradi česar se je ta zaprla v skladišče lokala.