Romunskega voznika tovornjaka so policisti "olajšali" za 6100 evrov

PRIMORSKA > Na tovornem vozilu so bile tri pnevmatike kritično poškodovane (odtrgana tekalna površina), ostale pnevmatike na polpriklopniku pa so bile izrabljene. Policisti so tudi ugotovili, da je voznik prekoračil dovoljeni skupni čas vožnje v dveh zaporednih tednih in da je vozil brez vstavljene voznikove kartice. Priklopno vozilo so izločili iz prometa, registrsko tablico pa odvzeli. Polovični znesek izrečene globe (6100 evrov) je voznik poravnal na kraju.

Občana iz vode potegnila moškega, ki ga je obšla slabost

Včeraj, nekaj po 15. uri so policisti prejeli obvestilo, da sta občana na plaži v Žusterni potegnila iz vode moškega, ki mu je med plavanjem postalo slabo, in ga začela oživljati. Reševalci so moškega nato stabilizirali in odpeljali v izolsko bolnišnico.

Z neregistriranim mopedom trčil v avtomobil

Včeraj ob 15.30 je 37-letnik vozil neregistriran moped od Kačič proti Paredu. Ker ni vozil ob desnem robu vozišča, je trčil v prednji levi del avtomobila, ki ga je v nasprotni smeri vozil 38-letni voznik. Mopedist je padel in se lažje poškodoval, odpeljali so ga v izolsko bolnišnico. Policisti so mu izdali zajeten plačilni nalog zaradi več kršitev.

Kolesarju izsilil prednost

Malo po 16. uri so policisti prejeli obvestilo, da je na cesti Vrhovlje - Sežana, na križišču pod Repentabrom, v osebni avtomobil trčil kolesar. Na kraju so policisti ugotovili, da je voznik avtomobila zavijal levo, nasproti pa je pravilno pripeljal kolesar, 58-letni državljan Italije iz Tržiča, ki je zaradi odvzema prednosti voznika osebnega avtomobila trčil v prednji levi del vozila in padel.

V Portorožu Romunki zbirali prostovoljne prispevke

Ob 18. uri so prejeli tudi prijavo občana, da v Portorožu dve ženski pobirata prostovoljne prispevke. Policisti so na plaži izsledili 40-letno državljanko Romunije. Izdali so ji plačilni nalog.

Zelo pijana za volanom nesrečo zakrivila že na parkirišču

Ob 19. uri je v Luciji 44-letna ženska z osebnim avtomobilom na parkirišču trčila v parkirano vozilo. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal vzrok nepazljivosti - napihala je namreč 0.99 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi ji obdolžilni predlog.