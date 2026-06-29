S seksom motila hotelske goste

Policisti so imeli v zadnjih dneh veliko dela s kršitvami javnega reda in miru, v Piranu so posredovali zaradi para, ki je s seksom motil goste hotela (fotogafija je simbolična).

PIRAN • Iz enega od piranskih hotelov so policisti dobili klic v soboto ob 2.35. Pred hotelom sta spolno občevala 49-letni moški in enajst let mlajša ženska. S svojim početjem sta vznemirjala mimoidoče, njuno početje pa je motilo tudi počitek hotelskih gostov, ki so se očitno zaradi hrupa oziroma vzdihovanja pritožili v hotelski recepciji. Hotelski uslužbenec je zato par opozoril na njuno nesprejemljivo obnašanje, a sta ga, namesto da bi se umaknila, začela žaliti. Kot da to še ne bi bilo dovolj, je 49-letnik uslužbenca prijel za vrat in mu grozil. Policisti so paru izročili plačilna naloga.

Po naših podatkih gre za domačina, ki se v zadnjem času večkrat pojavljata v policijskih zapisnikih zaradi različnih dogodkov. Zakon o varstvu javnega reda in miru za spolno občevanje na javnem kraju, razkazovanje spolnih organov in druga podobna ravnanja, s katerimi kršitelji občane vznemirjajo, določa od 200 do 400 evrov globe.

Vrnila se je in razbijala po vratih

Policisti so v soboto proti jutru, nekaj po četrti uri, znova ukrepali v okolici Kopra, kjer je bila pred dnevi 43-letna ženska že nasilna do svojega partnerja. Odredili so ji prepoved približevanja, a je ta ukrep v soboto proti jutru kršila. Moški je na številko 113 sporočil, da 43-letna partnerka razbija po vhodnih vratih. Ko so do hiše prišli policisti, je bila ženska še tam. Kričala in žalila je partnerja, pomirila pa se ni niti po ukazu, naj se pomiri. Ker je kršila že izrečeni ukrep, so jo tokrat pridržali in jo odpeljali na policijsko postajo. Proti njej bodo uvedli prekrškovni postopek, ob prejšnjem obisku pa so napovedali, da bodo proti njej spisali kazensko ovadbo.

Gostu grozil, da ga bo razrezal

V soboto ponoči so možje postave dvakrat ukrepali zaradi razgrajanja v koprskih lokalih. V prvem je pijani 46-letnik popival; ko je natakarica hotela poračunati zapitek, pa jo je udaril, nato pa še moškega, ki ga je opozoril, da mora plačati, kar je popil. Pri tem je 46-letnik moškega lažje poškodoval, zaradi česar ga bodo policisti ovadili tožilstvu. Zaradi drugih kršitev so ga oglobili. Prekrškovni postopek bodo uvedli tudi proti natakarici, ki je 46-letnika postregla, čeprav je bil že pijan.

Kakšno uro kasneje je pijani 34-letni moški v drugem lokalu od natakarice zahteval, da mu postreže z alkoholno pijačo, a je to odklonila. 34-letnik je začel žaliti lastnika in goste lokala, enemu izmed njih je zagrozil, da ga bo “razrezal” in ob tem mahal z manjšim rezilom. Policisti ga bodo zaradi groženj ovadili tožilstvu, zaradi drugih kršitev pa so ga oglobili.

Vroče je bilo tudi v petek. Popoldne je v enem od izolskih lokalov 44-letni moški začel žaliti 54-letnega gosta, ki je sedel za mizo. Ob zmerjanju je tudi njemu prekipelo, vstal je in 44-letnika odrinil, nato pa sta se začela prepirati. Še pred prihodom policistov sta se že pomirila. Malo pred polnočjo sta se v enem od portoroških barov sprla in začela pretepati 22-letni Avstrijec in 16-letni Rus. Ta je s pestjo Avstrijca udaril v glavo in ga poškodoval. Čaka ga kazenska ovadba.

V eni od koprskih trafik je v petek 59-letni moški kričal na prodajalko, češ da naj bi mu pred tem njena sodelavka napačno obračunala nakup. Pred večstanovanjsko stavbo v Kopru sta se v petek popoldne sprla soseda. Prepir je 56-letno žensko tako razburil, da je soseda udarila v trebuh. V okolici Postojne je 76-letna ženska žalila soseda. V petek malo pred 22. uro pa se je v Ankaranu 74-letni moški po vrnitvi domov nasilno vedel do svoje hčerke in grozil tudi drugim družinskim članom. Policisti so vsem vročekrvnežem izročili položnice za plačilo glob. •