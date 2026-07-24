S traktorjem se je prevračal

KOZINA, SENOŽEČE > Veliko sreče je imel danes nekaj pred deseto uro dopoldan 63-letni Senožejec, ki je po mulčanju na svojo njivo sejal žito, da bi se rastline do jeseni ukoreninile. Ko se je s traktorjem spuščal po strmini, naj bi mu ročica menjalnika iz prestave skočila v nevtralen položaj, zato je traktor začel nekontrolirano dirjati navzdol.

Senožejec traktorja ni uspel ustaviti, ampak se je z njim nekajkrat prevrnil in se naposled ustavil. K sreči je ostal v kabini, tako da se je na koncu izvlekel na prosto in sam odšel peš domov. Njegovi domači so poklicali reševalce, ki so ga pregledali, mu oskrbeli nekaj udarnin in odrgnin, nato pa odpeljali na pregled v izolsko bolnišnico.

V četrtek dopoldne pa se je med delom na gradbišču stanovanjskega bloka na Kozini poškodoval 48-letni delavec iz Bosne in Hercegovine. Med postavljanjem armaturne mreže je stopil na desko, ki se je pod njim zlomila, zaradi česar je padel v notranjost. Zagozdil se je tako nerodno, da so ga morali gasilci iz Materije z vrvmi spustiti v pritličje in ga odnesti do reševalnega vozila, s katerim so ga postojnski reševalci odpeljali v bolnišnico.