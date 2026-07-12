Skala zgrmela k Soči, poškodovani trije turisti

Z brega ob Soči se je v bližini kampa pri Kobaridu odkotalila večja skala.

KOBARID • Pri Kobaridu se je pred kratkim zgodila nenavadna nesreča. V bližini kampa v Ladri se je z brežine Soče odlomila večja skala, ko se je kotalila, pa se je razletela na več manjših delov. Ti so se nato skotalili do skupine turistov, ki so se kopali ob desnem bregu Soče, približno sto metrov od brvi, ki gre čez reko.

Del skale je huje poškodoval 36-letnega tujca, lažje pa sta bila poškodovana njegova žena in eden od otrok. Foto: Grs Tolmin Foto: Grs Tolmin

reševalna akcija, kamp Soča, skala Foto: Grs Tolmin Foto: Grs Tolmin

Na kraj nesreče so odhiteli kobariški gasilci, tolminski gorski reševalci in reševalci tolminske nujne medicinske pomoči. Po prvih podatkih, ki smo jih dobili na novogoriški policijski upravi, je del skale huje poškodoval 36-letnega tujca, lažje pa sta bila poškodovana njegova žena in eden od otrok. Šlo naj bi za državljane Švice.

Oče je utrpel hujšo poškodbo roke, v ljubljanski klinični center so ga odpeljali s helikopterjem, mamo in otroka pa so reševalci odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Ženska naj bi utrpela manjšo podplutbo na glavi, triletni sinček pa odrgnino noge. Z njimi je bila ob Soči še hčerka, ki pa se ni poškodovala.