Slovenca kradla parfume
Kronika
8. 07. 2026, 12:45 , posodobljeno: 8. 07. 2026, 12:45
Policisti z umaške policijske postaje oziroma njihove izpostave v Bujah so končali kriminalistično preiskavo zoper 32-letnega slovenskega državljana in 40-letno slovensko državljanko. Osumili so ju štirih tatvin, kot kaže, sta se specializirala za kraje parfumov.
Osumljena Slovenca sta konec junija in v začetku julija iz trgovine v Umagu ukradla več parfumov in podjetje iz Zagreba oškodovala za več tisoč evrov. Preiskava je pokazala, da naj bi parfume kradla tudi v trgovinah v Poreču in Pazinu. V Poreču sta sredi junija iz trgovine prav tako izmaknila več parfumov, dober teden kasneje pa sta podobno kaznivo dejanje storila še v trgovini v Pazinu. Tudi v teh primerih sta trgovsko podjetje iz Zagreba oškodovano za več tisoč evrov.
Policisti so po zaključku kriminalistične preiskave 40-letno Slovenko in osem let mlajšega Slovenca pridržali in odpeljali v prostore za pridržanje istrske policijske uprave.
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