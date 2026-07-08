Slovenca kradla parfume

Osumljena naj bi podjetje iz Zagreba s tatvinami oškodovala za več tisoč evrov (fotografija je simbolična).

Osumljena Slovenca sta konec junija in v začetku julija iz trgovine v Umagu ukradla več parfumov in podjetje iz Zagreba oškodovala za več tisoč evrov. Preiskava je pokazala, da naj bi parfume kradla tudi v trgovinah v Poreču in Pazinu. V Poreču sta sredi junija iz trgovine prav tako izmaknila več parfumov, dober teden kasneje pa sta podobno kaznivo dejanje storila še v trgovini v Pazinu. Tudi v teh primerih sta trgovsko podjetje iz Zagreba oškodovano za več tisoč evrov.

Policisti so po zaključku kriminalistične preiskave 40-letno Slovenko in osem let mlajšega Slovenca pridržali in odpeljali v prostore za pridržanje istrske policijske uprave.