Slovenec v sedežih skrival več kot deset kilogramov kokaina

BROGEDA • Iz italijanske finančne straže so sporočili, da so ustavili osebni avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami, namenjen v Švico. Pozornost je pritegnilo več sumljivih podrobnosti - večja količina praznih pločevink, embalaže prigrizkov in drugih odpadkov, raztresenih po notranjosti vozila, pa tudi otroški sedež, čeprav v avtomobilu ni bilo otrok.

V italijanskem pristanišču zasegli več kot 770 kilogramov kokaina V pristanišču Vado Ligure pri Savoni so italijanski finančni policisti in cariniki zasegli več kot 770 kilogramov kokaina, skritega med tovorom banan v hladilnem zabojniku, ki je v Italijo prispel iz Ekvadorja. Italijanske oblasti so sporočile, da so drogo odkrili med poostrenim nadzorom trgovskih poti med Južno Ameriko in pristaniščem Vado Ligure. V zabojniku so našli 650 paketov izjemno čistega kokaina s skupno bruto težo več kot 770 kilogramov. Po ocenah preiskovalcev gre za enega največjih zasegov droge v zadnjih letih v tem pristanišču. Z ulično prodajo na črnem trgu bi kriminalne združbe zaslužile približno 250 milijonov evrov.

Zaradi suma, da voznik tihotapi nedovoljen tovor, so opravili temeljitejši pregled voznika, prtljage in vozila. Avto, menda znamke renault, so pregledali tudi s pomočjo službenih psov, ki so nakazali, da se v zadnjem delu vozila nekaj skriva. V naslonjalih zadnjih sedežev so nato odkrili skriti prostor, v njem pa 10,7 kilograma kokaina. Droga je bila razdeljena v deset paketov, ovitih v več plasti celofana. Vozniku so zasegli tudi denar.

Skrivališče je bilo prekrito z mleto kavo, s katero so tihotapci poskušali prikriti vonj droge in zavesti službene pse. 41-letnega slovenskega državljana so aretirali in ga odpeljali v pripor v zapor Como Bassone. •