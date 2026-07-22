Slovenec v sedežih skrival več kot deset kilogramov kokaina
Na avtocestnem mejnem prehodu Brogeda na meji s Švico so italijanski varnostni organi pred dnevi aretirali slovenskega državljana, pri katerem so odkrili več kot deset kilogramov kokaina, skritega v posebej prirejenem dvojnem dnu zadnjih sedežev.
BROGEDA • Iz italijanske finančne straže so sporočili, da so ustavili osebni avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami, namenjen v Švico. Pozornost je pritegnilo več sumljivih podrobnosti - večja količina praznih pločevink, embalaže prigrizkov in drugih odpadkov, raztresenih po notranjosti vozila, pa tudi otroški sedež, čeprav v avtomobilu ni bilo otrok.
Zaradi suma, da voznik tihotapi nedovoljen tovor, so opravili temeljitejši pregled voznika, prtljage in vozila. Avto, menda znamke renault, so pregledali tudi s pomočjo službenih psov, ki so nakazali, da se v zadnjem delu vozila nekaj skriva. V naslonjalih zadnjih sedežev so nato odkrili skriti prostor, v njem pa 10,7 kilograma kokaina. Droga je bila razdeljena v deset paketov, ovitih v več plasti celofana. Vozniku so zasegli tudi denar.
Skrivališče je bilo prekrito z mleto kavo, s katero so tihotapci poskušali prikriti vonj droge in zavesti službene pse. 41-letnega slovenskega državljana so aretirali in ga odpeljali v pripor v zapor Como Bassone. •