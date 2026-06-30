Slovenka policistom grozila s smrtjo

Hrvaški policisti so v nedeljo ukrepali v gostinskem lokalu v Lovrečici, manjšemu obmorskemu kraju med Umagom in Novigradom.

LOVREČICA • Policiste so poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Lovrečici, kjer se je sprlo več ljudi. Ob njihovem prihodu se je večina že pomirila, 54-letnica in 20-letnik pa sta nadaljevala z vpitjem ter začela policiste žaliti in jih poniževati. Ženska je policistom grozila s smrtjo. Ko so ji policisti povedali, da so zanjo odredili pridržanje, je poskušala oditi, zato so zoper njo uporabili prisilna sredstva in jo vklenili.

Takrat je 20-letnik prijel policista za roko, ga vlekel in skušal 54-letnico osvoboditi, policisti so zato tudi zoper njega uporabili prisilna sredstva. Oba so zatem odpeljali na policijsko postajo.

Po doslej zbranih ugotovitvah je 54-letnica osumljena petih kaznivih dejanj grožnje in dveh kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, 20-letnik pa dveh kaznivih dejanj grožnje, dveh kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe ter napada na uradno osebo.

Policisti so med preiskavo ugotovili, da sta osumljena slovenska državljana že pred njihovim prihodom na terasi gostinskega lokala grozila tudi 80-letni ženski ter moškima, starima 86 in 44 let, s katerimi sta se sprla. Vse tri naj bi nato fizično napadla in jih poškodovala. Po končani kriminalistični preiskavi so osumljeno dvojico v nedeljo zvečer odpeljali v priporno enoto istrske policijske uprave.