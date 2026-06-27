Slovenska policija praznuje svoj dan

Predstavniki ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, policije in Združenja Sever so ob dnevu policije položili venec pri Pomniku padlim v vojni za Slovenijo 1991. Na fotografiji notranji minister Franci Matoz.

LJUBLJANA • Franci Matoz je v poslanci ob dnevu državnosti in ob dnevu policije kot ključni izziv policije navedel kadrovsko podhranjenost, ki je posledica zlasti upokojevanja in nezadostnega zanimanja za delo policista. Policijski poklic je treba zato po njegovem mnenju ponovno narediti privlačnega za mlade.

Kot prvi in zelo pomemben korak za doseg tega cilja vidi ustanovitev ločenega plačnega sistema za policijo. Uvedli naj bi tudi sistem štipendiranja za mlade ter zadržali strokovne in izkušene zaposlene v policiji ter tako zagotovili medgeneracijski prenos znanja.

Policistkam in policistom se je ob dnevu zahvalil za predano opravljajo njihovega zahtevnega poklica. "To osebno cenim in izredno spoštujem, saj tudi sam izhajam iz policijskih vrst. Poznam ustroj in delovanje policije kot organizacije, zato verjamem, da je pred nami optimistično obdobje, ko boste ponovno na prvem mestu vi ter vaše policijsko delo, znanje in izkušnje," je zapisal.

V policiji pa so v zapisu na spletni strani spomnili, da brez dobro izurjenih, tedaj imenovanih miličniških enot, brez junaštva posameznikov in enot, ki so v sodelovanju s Teritorialno obrambo in različnimi strukturami civilne družbe učinkovito uničevale moč zvezne armade, danes ne bi živeli v varni, samostojni in mednarodno priznani državi.

Spomnili so, da so pripadniki organov za notranje zadeve od začetka sodelovali pri zaščiti procesov osamosvajanja Republike Slovenije. Začetki segajo v leto 1989, ko je policija 1. decembra v Ljubljani preprečila t. i. miting resnice in širjenje "jogurtne" revolucije. Konec procesa pa pomeni odhod zadnjega pripadnika zvezne armade z našega ozemlja 26. oktobra 1991.

V. d. generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je ob dnevu policije poudaril, da bo slovenska policija tudi v prihodnje svoje delo opravljala strokovno, zakonito in učinkovito. "Varnost ostaja nikoli dokončno pridobljena vrednota, poklic policista pa je vsak dan postavljen pred zahtevne izzive, saj se soočamo z novimi in vse bolj kompleksnimi varnostnimi vprašanji," so Lorbekove besede v današnjem sporočilu za javnost povzeli na policiji.

Predstavniki ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, policije ter Združenja Sever so pod vodstvom notranjega ministra Matoza danes položili vence v Parku spomina v Tacnu ter pri Pomniku padlim v vojni za Slovenijo 1991 na Novih Žalah v Ljubljani.