Slovenski policisti v pomoč italijanskim pri preiskavi smrti oseb ob Belopeških jezerih

TRBIŽ, KRANJ > Kot so sporočili, je bila policija s strani Trilateralnega centra za policijsko sodelovanje Vrata Megvarje v ponedeljek zvečer obveščena o najdbi dveh mrtvih oseb na območju Belopeških jezer v Italiji, v torek zjutraj pa še o vozilu slovenskih registrskih označb, ki je bilo parkirano na tem območju.

Po podatkih italijanskih varnostnih organov je umrla 49-letna državljanka Slovenije, medtem ko identitete druge osebe še niso potrdili.

Omenjena Slovenka sicer na območju Slovenije ni bila prijavljena kot pogrešana oseba.

Italijanska tiskovna agencija Ansa je v torek poročala, da so v ponedeljek zvečer pohodniki na območju Belopeških jezer našli dve mrtvi osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Za dokončno potrditev identitete in vzroka smrti bo potrebna obdukcija. Obe osebi sta bili oblečeni v športna oblačila in opremljeni za pohodništvo, je poročala Ansa.

Trupli sta bili v napredovali fazi razkroja. Preiskovalni sodnik, ki je opravil ogled kraja na približno 900 metrih nadmorske višine v bližini skalnih prepadov, ocenjuje, da bi smrt lahko nastopila v začetku junija.

Avtomobil pokojne so v torek našli na parkirišču.

Preiskavo vodijo karabinjerji iz Trbiža, ki sodelujejo z gorsko reševalno enoto finančne policije in gasilci.