Sodnica je nekdanjega policista oprostila napada na informacijski sistem
Nekdanji policist Rok Prelaz se je po lanski obsodbi na pogojno zaporno kazen zaradi groženj sodelavkama znova znašel na zatožni klopi. A se je sojenje tokrat razpletlo njemu v prid. Čeprav se je okrajna sodnica strinjala, da Prelaz ne bi smel samovoljno popravljati poročil dežurnega policista, ga je oprostila kaznivega dejanja napada na informacijski sistem. Pojasnila je, da tožilstvu ni uspelo dokazati naklepa. Državni tožilec je že napovedal pritožbo.
Po zaslišanju še zadnje priče se je sojenje na novogoriškem okrajnem sodišču prejšnji teden končalo. Državni tožilec Luka Virant iz posebnega oddelka specializiranega državnega tožilstva je tokrat v obtožnem predlogu zdaj že nekdanjemu policistu Roku Prelazu očital kaznivo dejanje napada na informacijski sistem. Lani jeseni je v informacijskem sistemu policije dvakrat popravljal poročilo dežurnega policista oziroma iz poročil izbrisal dele, s katerimi se ni strinjal.
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