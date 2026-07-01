Sredi dneva zelo pijan sedel za volan in zakrivil prometno nesrečo

PRIMORSKA > V postopku je 65-letnemu povzročitelju prometne nesreče odrejeni preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 1,13 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka, prav tako so mu odredili strokovni pregled, ki ga je opravil v zdravstveni ustanovi.

Ukradel prazne pivske sode

V Izoli je neznani storilec ukradel enajst praznih pivskih sodov, ki so bili izven lokala. Policisti tatu še iščejo.

Z avtom v avtobus

Malo pred 16.30 se je med naseljema Kopriva in Kobdilj pripetila prometna nesreča, ki jo je povzročil 70-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz Komenskega. Slednji je med vožnjo iz smeri Koprive proti Kobdilju zapeljal v levo na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtobus, ki ga je pravilno iz nasprotne smeri pripeljal 66-letni voznik avtobusa, doma iz Sežane. V nesreči se je povzročitelj lažje poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Povzročitelj je sicer vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,52 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.

16-letniki kričali in trkali na okna pritličnih stanovanj

Malo pred 24. uro so policisti posredovali na Kidričevem naselju v Postojni, kjer so mladoletniki kršili javni red in mir, in sicer kričali in trkali so na okna pritličnih stanovanj. Na kraju so ujeli tri 16-letnike, doma iz Postojne, zoper katere bodo policisti uvedli ustrezne postopke, nadaljujejo pa zbiranje obvestil za izsleditev ostalih kršiteljev, ki so pred prihodom policistov s kraja zbežali.

Pijan Izolan z avtom končal v ograji

Ob 1.30 so policisti prejeli še eno obvestilo o prometni nesreči, ki se je pripetila na Cesti na Markovec v Kopru. Policisti so ugotovili, da je v nesreči bil udeležen 19-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz Izole, kateri je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom in trčil v odbojno ograjo. Vozniku so policisti odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,85 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.