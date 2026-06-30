Številni vozniki po štiripasovnici med Koprom in Bertoki vozijo prehitro

BERTOKI > Nov režim na odseku nekdanje hitre ceste med Škofijami in Koprom velja že od začetka leta. Vožnja je tako počasnejša, saj že pol leta velja omejitev na 90 kilometrov na uro (prej je bila omejitev 110 kilometrov na uro), v predoru Markovec pa je najvišja dovoljena hitrost 80 kilometrov na uro (prej 100 kilometrov na uro). S prekategorizacijo pa so začele veljati tudi drugačne, višje kazni za prehitro vožnjo. Najvišja kazen na hitrih in avtocestah znaša 1200 evrov in devet kazenskih točk. Na glavnih, regionalnih in drugih cestah izven naselja pa je najvišja kazen 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Dobi jo voznik, ki hitrost prekorači za več kot 50 kilometrov na uro. Če prehiter voznik na avtocesti niti s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro ne more dobiti 18 kazenskih točk, je na glavni cesti za izgubo vozniškega dovoljenja dovolj že vožnja s hitrostjo 141 kilometrov na uro.

V noči na ponedeljek so policisti prestregli kar tri voznike, ki so po zdaj glavni cesti med Bertoki in Koprom vozili hitreje oziroma so občutno prekoračili dovoljeno omejitev hitrosti. Med trojico je bil najbolj “počasen” 21-letnik, doma z območja občine Gornja Radgona. Policisti so ugotovili, da je avtomobil vozil s hitrostjo 152 kilometrov na uro. 48-letni Ljubljančan je po štiripasovnici drvel s hitrostjo 161 kilometrov na uro.

Glavno cesto je za dirkališče zamenjal 25-letnik iz okolice Kozine, ki je divjal s hitrostjo 183 kilometrov na uro. Policisti so kmalu ugotovili, kaj je prispevalo k njegovemu pogumu. Alkotest, ki so mu ga odredili, je pokazal, da je imel 0,59 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,24 promila). Policisti so 25-letnika preizkusili tudi s hitrim testom na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain. Zato so mu odredili še strokovni pregled, ki bi to potrdil ali ovrgel, a ga je odklonil. Zakon že za odklonitev strokovnega pregleda določa 1200 evrov denarne kazni in 18 kazenskih točk.

Policisti so vsem trem voznikom začasno vzeli vozniška dovoljenja in jim prepovedali vožnjo, za vse so uvedli prekrškovni postopek.