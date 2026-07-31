Švicar, Italijanka in Slovak z jadralnim padalom pristali na drevesu in jo odnesli brez poškodb

Tolminski gorski reševalci nad Javorco rešili slovaškega jadralnega padalca

Včeraj okoli 13. ure je v gozdu nad planino Javorca na Tolminskem jadralni padalec po pristanku obvisel na drevesu. Gorski reševalci Gorske reševalne službe Tolmin so na zelo zahtevnem terenu našli 34-letnega jadralnega padalca, državljana Slovaške, ki jo je odnesel brez poškodb. S pomočjo vrvne tehnike so ga varno rešili z drevesa ter mu pomagali pri sestopu. Tolminski gorski reševalci so ga nato s terenskim vozilom prepeljali v dolino.

Švicarski jadralni padalec po vzletu na območju Kobale na Tolminskem pristal na drevesu

Včeraj malo po 14. uri so policisti prejeli obvestilo, da je približno 50 metrov vzhodno od vzletišča pod Kobalo na Tolminskem po vzletu na drevesu pristal tuji jadralni padalec. Policisti so ugotovili, da je 59-letni jadralni padalec, državljan Švice, med poletom z jadralnim padalom nenadoma izgubil višino ter nato pristal in obvisel na drevesu. Ta jo je tudi odnesel brez poškodb. Na kraju so kasneje posredovali gorski reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, ki so s pomočjo vrvne tehnike padalca in njegovo padalo varno odstranili z drevesa ter ga prepeljali v dolino.

Italijanska jadralna padalka po zasilnem pristanku obvisela na drevesu nad Breginjem

Včeraj malo po 16. uri so policisti prejeli obvestilo, da je na južnem pobočju Gabrovca v občini Kobarid, v neposredni bližini slovensko-italijanske državne meje nad naseljem Breginj, tuja jadralna padalka zasilno pristala na zahtevnem terenu. Po do sedaj zbranih podatkih je 32-letna jadralna padalka iz Italije po pristanku obvisela na drevesu približno 15 metrov nad tlemi. Tudi ona jo je odnesla brez poškodb. Na kraju so posredovali reševalci Gorske reševalne službe Tolmin, ki so ji pomagali pri varnem sestopu v dolino.