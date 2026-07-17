Tatovi iz odklenjene hiše odnesli celo omaro, v Hrvatinih prijeli tihotapca migrantov

Popoldne so bili policisti obveščeni o nenavadni tatvini v eni od vasi na območju Policijske postaje Ilirska Bistrica. Neznani storilci so izkoristili odklenjeno hišo in iz nje odnesli omaro, v kateri je imel lastnik zaklenjeno gotovino ter več kosov orožja, za katero sicer poseduje ustrezna dovoljenja. Preiskava še poteka.

Tatvine in vlomi po Primorski

V Kopru je nekdo z dvorišča podjetja ukradel več kosov električnih kablov. Po prvi oceni je škode za približno 7000 evrov.

V Svetem Petru so vlomili v hišo in ukradli gotovino, v Postojni pa so vlomilci odnesli več kosov zlatnine in drugih vrednejših predmetov.

V enem od izolskih kampov je neznani storilec državljanki Danske iz šotora ukradel srebrni nakit in uro.

Nakazal denar za čoln, ostal brez vsega

Sežanski policisti obravnavajo tudi spletno goljufijo. Prijavitelj je prek spletnega oglasnika kupil plovilo od domnevnega prodajalca iz Italije in nakazal kupnino, čolna pa ni nikoli prejel.

Na Hrvatinih prevažal osem tujcev

Koprski policisti so v sredo ob 19. uri na Hrvatinih ustavili audi A6 allroad s slovaškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 32-letni državljan Ukrajine.

V vozilu je prevažal pet državljanov Iraka in tri državljane Turčije, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Postopki še potekajo, po njihovem zaključku pa bodo policisti zoper voznika podali kazensko ovadbo.

Nesreča v Podgradu

Ob 17. uri je 50-letni državljan Hrvaške med vožnjo od Hrušice proti Račicam v Podgradu zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je pravilno pripeljal 47-letni državljan Italije.

V nesreči se je lažje poškodovala sopotnica v vozilu povzročitelja, ki je za storjeni prometni prekršek že plačal globo.

Pijana voznica v Kopru

Ob 3.30 so policisti v Kopru ustavili 24-letno voznico osebnega avtomobila. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal 0,64 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zoper voznico bodo podali obdolžilni predlog.