Tatovi iz vozila za prevoz denarja odnesli bogat plen

IZOLA • Organizirana skupina tatov očitno spremlja dogajanje in je dobro načrtovala, kdaj bo napadla vozilo za prevoz denarja ter kdaj si lahko obeta velik plen. Izkupički trgovin so v turistični sezoni očitno dovolj veliki, da se splača tvegati. Tako so danes sredi dneva napadli kombi mariborske varnostne službe, ki je po vikendu po trgovinah pobiral denar. Varnostnika sta vozilo parkirala pred vhodom in se odpravila po denar v notranjost trgovine. To pa so izkoristili tatovi, vlomili v kombi in pobrali gotovino. Policisti v operativno-komunikacijskem centru koprske policijske uprave so sporočilo o vlomu v vozilo dobili ob 13.45.

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