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Tatovi znova udarili po gradbiščih in delovnih strojih

Kronika
2. 07. 2026, 17:30 , posodobljeno: 2. 07. 2026, 17:30

Na gradbišču v okolici Izole je neznani storilec vlomil v delovni stroj, pri čemer je povzročil več poškodb. Najprej je vlomil pod pokrov motorja, vendar iz motornega prostora ni odnesel ničesar. Nato je vlomil še v rezervoar za gorivo, iz katerega je ukradel približno 60 litrov dizelskega goriva. Ob tem je poškodoval tudi kamero, nameščeno na delovnem stroju. Policija okoliščine kaznivega dejanja še preiskuje.

Tatovi znova udarili po gradbiščih in delovnih strojih
Foto: arhiv

PRIMORSKA • V noči na 1. julij je tat udaril tudi v okolici Kopra, kjer je z delovnega stroja, parkiranega v vinogradu, odtujil mulčer.

V Luciji pa je neznani storilec v obdobju med 21. junijem in 1. julijem z parkiranega dostavnega vozila Renault Master ukradel katalizator.

Prekratka varnostna razdalja

Na avtocesti med Uncem in Postojno se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodovala ena oseba. Po ugotovitvah policistov je 38-letni državljan Latvije zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki ga je vozila 29-letnica iz Kopra. Ta je zaradi zgostitve prometa zmanjšala hitrost in zavirala, voznik za njo pa se ni uspel pravočasno ustaviti ter je trčil v zadnji del njenega vozila. V nesreči se je lažje poškodovala sopotnica v vozilu Koprčanke. Policisti so povzročitelju zaradi prometnega prekrška ustrezno ukrepali.

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