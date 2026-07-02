Tatovi znova udarili po gradbiščih in delovnih strojih

PRIMORSKA • V noči na 1. julij je tat udaril tudi v okolici Kopra, kjer je z delovnega stroja, parkiranega v vinogradu, odtujil mulčer.

V Luciji pa je neznani storilec v obdobju med 21. junijem in 1. julijem z parkiranega dostavnega vozila Renault Master ukradel katalizator.

Prekratka varnostna razdalja

Na avtocesti med Uncem in Postojno se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodovala ena oseba. Po ugotovitvah policistov je 38-letni državljan Latvije zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil, ki ga je vozila 29-letnica iz Kopra. Ta je zaradi zgostitve prometa zmanjšala hitrost in zavirala, voznik za njo pa se ni uspel pravočasno ustaviti ter je trčil v zadnji del njenega vozila. V nesreči se je lažje poškodovala sopotnica v vozilu Koprčanke. Policisti so povzročitelju zaradi prometnega prekrška ustrezno ukrepali.