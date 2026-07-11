Tiktoker inšpektorju grozil, da bo umiral v mukah
Irenej Bizjak, na tiktoku znan tudi kot Vegan, se je znova znašel na zatožni klopi. Po sodiščih v Novi Gorici in Ljubljani ga čaka sojenje na koprskem okrožnem sodišču, tokrat zaradi groženj višjemu inšpektorju finančne uprave, ki je proti njemu uvedla postopek zaradi nedovoljenega oglaševanja na spletu. Koprsko tožilstvo 30-letnemu tiktokerju očita kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.
“Ne priznam krivde,” je Irenej Bizjak včeraj odgovoril koprski okrožni sodnici Poloni Trebežnik Šlibar. Kdaj se bo začelo sojenje zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, sodnica včeraj še ni napovedala.
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