Sijan Pretnar

Tiktoker inšpektorju grozil, da bo umiral v mukah

Kronika
11. 07. 2026, 4:50 , posodobljeno: 11. 07. 2026, 4:50

Irenej Bizjak, na tiktoku znan tudi kot Vegan, se je znova znašel na zatožni klopi. Po sodiščih v Novi Gorici in Ljubljani ga čaka sojenje na koprskem okrožnem sodišču, tokrat zaradi groženj višjemu inšpektorju finančne uprave, ki je proti njemu uvedla postopek zaradi nedovoljenega oglaševanja na spletu. Koprsko tožilstvo 30-letnemu tiktokerju očita kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Tiktoker inšpektorju grozil, da bo umiral v mukah

"Ne priznam krivde," je včeraj izjavil Irenej Bizjak na koprskem sodišču (desno odvetnik Bruno Krivec).

Foto: Tomaž Primožič/fpa

“Ne priznam krivde,” je Irenej Bizjak včeraj odgovoril koprski okrožni sodnici Poloni Trebežnik Šlibar. Kdaj se bo začelo sojenje zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, sodnica včeraj še ni napovedala.

Si želite prebrati celoten članek?

Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR

Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.

Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.

Powered by 4EGI

Že imate aktivacijsko SMS kodo?

Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.

ALI

Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.

Postanite naročnik
  1. Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
  2. Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
  3. Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.
Deli:
Facebook Twitter Linkedin E-mail
Deli:
Facebook Twitter Linkedin E-mail
{CURRENT-PAGE} / {ALL-PAGES} ×