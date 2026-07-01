Tožilstvo za Italijana, ki je napadal mlada dekleta, predlaga zdravljenje

NOVA GORICA • Okrožna sodnica Tamara Birsa, ki vodi tričlanski senat, je že uvodoma povedala, da bo obravnava zaprta za javnost. Še pred prebiranjem osebnih podatkov Roberta Antonela, doma iz Manzana, ki je približno 25 kilometrov oddaljen od Nove Gorice, je sodnica pojasnila, da je senat sprejel sklep o izločitvi javnosti. "Zaradi varstva morale in osebnega življenja obdolženega ter varstva oškodovank in njihovih koristi," je dodala. Na obravnavi bodo govorili tudi o okoliščinah, ki so pripeljale do kaznivih dejanj, je še napovedala.

Predvideno zaslišanje prič

Obravnava se je nato nadaljevala brez javnosti. Še pred tem je povedala, da bo obravnava potekala prek videokonference iz prostorov enote za forenzično psihiatrijo mariborskega kliničnega centra. Tam sta bila ob Robertu Antonelu njegov zagovornik Mitja Podgornik in sodni tolmač za italijanski jezik, odvetnik Luigi Varanelli. Na sodišče pa sta poleg državne tožilke Andreje Žvanut in pooblaščenke oškodovanke prišli dve od treh žrtev in njuni starši.

Kaj konkretno za Antonela predlaga tožilstvo glede kaznivega dejanja nasilništva, tako ni znano. Za danes je bilo predvideno zaslišanje prvih prič in Italijanovih staršev, izvedenka psihiatrične stroke Ingrid Velikonja pa se je opravičila. Predlog tožilstva temelji na njenih ugotovitvah glede Antonelovih zdravstvenih težav in prištevnosti. Obravnava se bo torej še nadaljevala, sledil pa bo izrek varnostnega ukrepa, ki lahko traja največ pet let.

Na novogoriškem okrožnem sodišču se je danes začela obravnava proti Italijanu, ki je aprila pred Supernovo v Prvomajski ulici napadel 16-letnici, nekaj tednov pred tem pa v Borovem gozdičku še 18-letnico. Foto: Alenka Tratnik Foto: Alenka Tratnik

Napadel ju je sredi belega dne

Italijan je v priporu od aprila. Na območju trgovskega središča Supernova v Prvomajski ulici v Novi Gorici se je, spomnimo, sredi dneva in pred očimi številnih ljudi spravil na 16-letni dijakinji. Med malico sta sedeli na klopci, ko je do njiju prišel 25-letni Antonel in najprej vanju strmel, nato pa ju je napadel. Eno od deklet je vlekel za roko in za lase, ko se mu je uspela iztrgati, pa je začel pretepati drugo mladoletnico. Udarjal jo je tudi po glavi in jo poškodoval. Kasneje se je izkazalo, da je isti storilec že v začetku marca v Borovem gozdičku napadel 18-letnico, ki je s prijateljem sedela na klopci. Na policiji so pojasnili, da je osumljeni mladenko lažje poškodoval, nato pa pobegnil s kolesom. Ljudje so ga večkrat videvali po mestu, tudi s kolesom.

Predlani poskušal posiliti 19-letnico

Napadi na mlada dekleta so med domačini vzbudili veliko ogorčenja, saj se je kmalu razvedelo, da sta bili mladoletnici žrtvi 25-letnega Italijana, ki je bil predlani že vpleten v hudo kaznivo dejanje. Na območju Grčne se je spravil na komaj 19-letno domačinko in jo poskušal posiliti. Novogoriško tožilstvo je za to kaznivo dejanje proti Italijanu vložilo obtožnico, in sicer za poskus kaznivega dejanja posilstva. Na novogoriškem sodišču so ta teden v tem primeru razpisali predobravnavni narok, a so ga preklicali.