Tragična smrt v vinogradu

IMENJE • Takoj so poklicali pomoč. Gasilci novogoriške gasilske enote in PGD Dobrovo so zavarovali kraj nesreče in pomagali pri oživljanju poškodovanega voznika traktorja. Reševalci novogoriške nujne medicinske pomoči so kasneje skupaj z zdravnico lahko le ugotovili, da mu ne morejo več pomagati. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo. Po naših podatkih je v tragični nesreči umrl 64-letni domačin, doma iz ene od sosednjih vasi, nesreča se je zgodila na strmem pobočju vinograda.