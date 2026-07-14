Tragična smrt v vinogradu
Kronika
14. 07. 2026, 9:14 , posodobljeno: 14. 07. 2026, 9:14
Iz uprave za zaščito in reševaje so sinoči sporočili, da se je v Brdih zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl voznik traktorja. Njegovi sorodniki so nekaj po 19. uri v vinogradu pri vasi Imenje naleteli na grozljiv prizor, najprej so opazili prevrnjen traktor, zraven pa hudo poškodovanega voznika.
IMENJE • Takoj so poklicali pomoč. Gasilci novogoriške gasilske enote in PGD Dobrovo so zavarovali kraj nesreče in pomagali pri oživljanju poškodovanega voznika traktorja. Reševalci novogoriške nujne medicinske pomoči so kasneje skupaj z zdravnico lahko le ugotovili, da mu ne morejo več pomagati. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo. Po naših podatkih je v tragični nesreči umrl 64-letni domačin, doma iz ene od sosednjih vasi, nesreča se je zgodila na strmem pobočju vinograda.
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