Tri leta po obsodbi dr. Oskar le za zapahi

Na novogoriškem sodišču so Franja Keleminovića v letu 2022 obsodili na pogojno kazen, višji sodniki pa so jo spremenili v zaporno.

NOVA GORICA • Zahtevna pravosodna zgodba s Franjem Keleminovićem je za Okrožno sodišče v Novi Gorici naposled le zaključena. Sodišče je hrvaškega zdravilca že lani pozvalo na prestajanje enoletne zaporne kazni, a se je z različnimi manevri poskušal izogniti zaporniški celici. Nazadnje smo poročali, da je slovensko pravosodje pristojnim hrvaškim organom poslalo evropski nalog za prijetje in predajo, na podlagi katerega bi obsojenega lahko prijeli in izročili Sloveniji.