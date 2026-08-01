Tri leta po obsodbi dr. Oskar le za zapahi
Obsojeni hrvaški zdravilec Franjo Keleminović, znan tudi kot dr. Oskar, je trinajst let po smrti Ajdovke Ave Curk in tri leta po obsodbi na zaporno kazen vendarle končal za zapahi, in to na Hrvaškem. Na novogoriškem okrožnem sodišču so potrdili, da je Hrvaška priznala pravnomočno sodbo slovenskih sodišč. “Obsojeni kazen že prestaja,” so pojasnili.
NOVA GORICA • Zahtevna pravosodna zgodba s Franjem Keleminovićem je za Okrožno sodišče v Novi Gorici naposled le zaključena. Sodišče je hrvaškega zdravilca že lani pozvalo na prestajanje enoletne zaporne kazni, a se je z različnimi manevri poskušal izogniti zaporniški celici. Nazadnje smo poročali, da je slovensko pravosodje pristojnim hrvaškim organom poslalo evropski nalog za prijetje in predajo, na podlagi katerega bi obsojenega lahko prijeli in izročili Sloveniji.
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