Trije mladoletni Italijani po spustu s kolesi končali v bolnišnicah

BOVEC, TOLMIN > Bovški gasilci so zgodaj popoldne hiteli proti Mangartu. Med vožnjo z Mangartskega sedla v dolino je namreč malo pred 13. uro prišlo do nesreče, v kateri je bila udeležena skupina kolesarjev. Trije mladoletni Italijani naj bi se pri padcu poškodovali. Policisti so ugotovili, da je 14-letnik zaradi neprilagojene hitrosti padel, njegova 15-letna kolega pa sta zaradi prekratke varnostne razdalje trčila vanj in nato še sama padla. Štirinajstletnik se je udaril v glavo, eden od 15-letnikov je utrpel udarec v ključnico, drugi pa je tožil zaradi bolečin v gležnju.

Mladoletnika, ki si je poškodoval glavo, so odpeljali v ljubljanski klinični center, njegova prijatelja pa v italijanski bolnišnici v Tolmeču in Gorici. Foto: Fb Pgd Bovec Foto: Fb Pgd Bovec

Bovški gasilci so zavarovali prizorišče nesreče, nudili prvo pomoč poškodovanim najstnikom vse do prihoda tolminskih reševalcev, nazadnje pa so zavarovali kraj, kjer je pristal vojaški helikopter. Mladoletnika, ki si je poškodoval glavo, so odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center, njegova prijatelja pa v italijanski bolnišnici v Tolmeču in Gorici. Policisti bodo proti vsem trem mladoletnikom uvedli prekrškovni postopek in spisali obdolžilne predloge. Dva najstnika sta po naših podatkih doma z območja Benetk, tretji pa iz Ligurije. Po prvih ugotovitvah so vsi trije utrpeli lažje poškodbe.

Pri Podklopci se je nesreča zgodila ob petih zjutraj. 42-letni poljski voznik je z avtom peljal od Žage proti Bovcu. Med vožnjo skozi zaselek Podklopca je iz za zdaj še neznanega vzroka zapeljal preveč desno in trčil v betonski steber zaščitne ograje.

Poljskega voznika je zaneslo v ograjo. Foto: Fb Pgd Bovec Foto: Fb Pgd Bovec

Reševalci tolminske enote nujne medicinske pomoči so voznika in sopotnika oskrbeli, nato pa so ju zaradi predvidoma lažjih poškodb odpeljali na pregled v tolminski zdravstveni dom Tolmin. Poleg policistov in reševalcev so na kraju nesreče posredovali tudi bovški gasilci. Policisti so Poljaku izročili plačilni nalog.