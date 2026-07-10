Ukradli bakrene žlebove, iz trgovine odnesli pralni prašek, na Bovškem iščejo voznika enoprostorca

Iz objekta ukradli bakrene žlebove

V Šempetru pri Gorici je neznani storilec z objekta v ulici V Mlinu ukradel približno tri metre bakrenih žlebov. Lastnika je oškodoval za okoli sto evrov. Policisti bodo zoper storilca po izsleditvi uvedli prekrškovni postopek.

Medsosedski spor se je končal z globo

V dopoldanskih urah so policisti v enem od naselij v občini Miren - Kostanjevica posredovali zaradi medsosedskega spora na javnem kraju. Enega od udeležencev so zaradi nasilnega in drznega vedenja oglobili.

Iz trgovine odnesel pralne praške

V noči na četrtek je bilo vlomljeno v trgovino v Črnem Vrhu nad Idrijo. Storilec je skozi vhodna vrata vlomil v objekt in odnesel večjo količino pralnih praškov. Višina škode bo znana po inventuri, policisti pa okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo.

Pijan za volanom v Novi Gorici

V Novi Gorici so policisti ponoči ustavili 54-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 0,64 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog.

Motorist se je izognil trčenju, policija išče voznika enoprostorca

Na cesti med Bovcem in Trento je 39-letni slovenski motorist pri izogibanju domnevno nepravilno vozečemu enoprostorcu zapeljal z vozišča in padel. Do trčenja ni prišlo, motorist pa ni bil poškodovan. Policisti iščejo voznika temnejšega enoprostorca, ki je imel na strehi nameščen kajak, ter morebitne očividce dogodka.

Na Livških Ravnah poškodovana peška

Na Livških Ravnah je v sredo dopoldne 17-letni italijanski kolesar trčil v starejšo peško, ki je nenadoma stopila na vozišče. Peška je pri padcu utrpela lažje poškodbe glave in so jo odpeljali v šempetrsko bolnišnico, kolesar pa ni bil poškodovan.

Delavec padel z lestve

V Šempetru pri Gorici se je na gradbišču poškodoval 38-letni delavec, ki mu je pri delu zdrsnilo na lestvi z višine približno 60 centimetrov. Tuja krivda je po dosedanjih ugotovitvah izključena, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil.

Na Renškem vrhu zagorela podrast

Na pobočju Renškega vrha je dopoldne zagorelo približno 200 kvadratnih metrov podrasti in trave. Požar so gasilci hitro omejili in pogasili, materialna škoda pa ni nastala. Na kraju so bili poleg gasilcev in policistov tudi pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.