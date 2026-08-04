Uprava za zaščito in reševanje s koncem dneva preklicala aktivacijo državnega načrta ob požaru na Planji

BOVEC • Srečko Šestan je zaradi obširnega požara v naravnem okolju v petek popoldne aktiviral državni načrt zaščite in reševanja, ki je omogočil pomoč iz celotne države. Tako se je aktiviralo tudi poveljstvo Gasilske zveze Slovenije, ki deluje na osnovi sprejetega načina aktiviranja medregijske pomoči.

Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer, gasiti so ga začeli v petek zjutraj, vsak dan je bilo na terenu približno sto gasilcev, pomoč iz zraka pa so nudili tudi brezpilotni letalnik, air tractorji in helikopter.

Požar, ki je zajel približno 12 hektarjev gozda, je zdaj pod nadzorom, ponekod se še pojavljajo majhna žarišča. Danes tam posreduje 60 gasilcev iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Idrija, Logatec in Vrhnika, na terenu bodo ostali do prvega dežja, ko upajo, da bo požar dokončno pogašen, so danes napovedali v Gasilski zvezi Bovec.