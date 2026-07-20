V bližini kampa v Kobaridu vlomili v dve vozili avstrijskih turistov

GORIŠKA • Prvi vlom so policisti obravnavali ob 17.04. Storilec naj bi med 12. in 16.30 z razbitjem stekla na voznikovih vratih vlomil v avtomobil ter iz njega ukradel denarnico z osebnimi dokumenti in 200 evri gotovine avstrijske državljanke. Manj kot uro pozneje, ob 17.57, so policisti prejeli še prijavo vloma v drugo vozilo v neposredni bližini istega kampa. Storilec je razbil steklo zadnjih vrat avtomobila in s sedeža ukradel torbico z osebnimi dokumenti, drugimi predmeti ter manjšo vsoto gotovine. Lastnici je povzročil za približno 3000 evrov škode. Policisti oba primera obravnavajo kot kaznivi dejanji in nadaljujejo zbiranje obvestil, da bi izsledili storilca.

Iz objekta ukradel večjo vsoto gotovine

Policisti preiskujejo tatvino večje vsote gotovine, ki se je v nedeljo popoldne zgodila v Tolminu. Ob 18.58 so bili obveščeni, da je neznani storilec vstopil v prostore večjega objekta na Dijaški ulici, kjer je našel in ukradel večjo vsoto gotovine. Z dejanjem je oškodoval fizično osebo in eno od tamkajšnjih gospodarskih družb. Policija primer obravnava kot kaznivo dejanje tatvine in nadaljuje z zbiranjem obvestil ter iskanjem storilca.

S stroji vdrli v halo in ukradli električne kable

Neznani storilci so med koncem tedna vlomili v prostore gospodarske družbe na območju Godoviča in odnesli več kolutov električnih kablov. Policisti Policijske postaje Idrija so bili o vlomu obveščeni danes ob 8.08. Vlomilci so najprej vstopili na ograjeno dvorišče podjetja, nato pa si s pomočjo tamkajšnjih delovnih strojev omogočili vstop v proizvodno halo. Iz notranjosti hale so ukradli več kolutov električnih kablov in podjetju po prvih ocenah povzročili za več tisoč evrov materialne škode. Policija okoliščine vloma še preiskuje in nadaljuje z zbiranjem obvestil.

Italijanski motorist po trčenju pri Vrtojbi huje poškodovan

Na regionalni cesti med Mirnom in Šempetrom pri Gorici se je v soboto dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 50-letni motorist iz Italije. Nesreča se je zgodila okoli 9.36 na območju Vrtojbe, v bližini asfaltne baze cestnega podjetja. Policisti so ugotovili, da je 22-letna voznica avtomobila vozila iz smeri Mirna proti Šempetru pri Gorici. Pred njo je vozil italijanski motorist, ki je zaradi traktorja pred seboj zmanjšal hitrost in nadaljeval vožnjo za kmetijskim vozilom. Voznica zaradi prekratke varnostne razdalje ni uspela pravočasno ustaviti in je trčila v motorno kolo. Motorist je pri padcu utrpel hudo poškodbo hrbtenice. Na kraju so posredovali policisti, gasilci in reševalci, ki so poškodovanega motorista po oskrbi prepeljali v šempetrsko bolnišnico. O nesreči sta bila obveščena tudi preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Prometni policisti okoliščine nesreče še preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Pijani voznik povzročil čelno trčenje

V bližini Spodnje Idrije se je danes zgodaj zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodoval 55-letni voznik. Nesreča se je zgodila ob 6.11 na cesti med Želinom in Spodnjo Idrijo. Po dosedanjih ugotovitvah je 28-letni voznik v levem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v avtomobil, s katerim je pravilno pripeljal 55-letni voznik. Ta je v trčenju utrpel poškodbe hrbta, na obeh vozilih pa je nastala škoda. Reševalci so poškodovanega prepeljali v Zdravstveni dom Idrija. Policisti so v postopku ugotovili, da je imel 28-letni povzročitelj v izdihanem zraku 0,50 miligrama alkohola na liter. Zaradi ugotovljenih kršitev mu bodo izdali plačilni nalog, za 24 ur pa so mu tudi začasno odvzeli vozniško dovoljenje.