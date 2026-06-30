V Divači 70-letniku zasegli drogo in mu odvzeli prostost

DIVAČA • Izolski policisti so v sodelovanju z drugimi policisti in kriminalisti Policijske uprave Koper hišno preiskavo v stanovanjski hiši pri 70-letniku opravili 18. junija. Osumljenemu so zasegli večjo količino prepovedanih drog, in sicer kokaina, heroina in marihuane, večjo količino denarja in tehtnico.

Foto: Pu Koper

Poleg zaseženih prepovedanih substanc so zasegli tudi večjo vsoto gotovine. Foto: Pu Koper Foto: Pu Koper

S kazensko ovadbo zaradi dveh kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so še navedli na PU Koper.