V koprski trgovini kradel, nato ga je še pokazal

PRIMORSKA • Včeraj dopoldne se je na Policijski postaji Koper zglasil 53-letni državljan Turčije, ki prebiva v Sloveniji, in prijavil rop. Okoli 10. ure je na Tomšičevi ulici v Kopru do njega pristopil neznani storilec, ga podrl na tla, mu iz rok iztrgal mobilni telefon in pobegnil proti Pahorjevi ulici. Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Zoper storilca bodo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa.

Iz okolice Kopra izginila bela Opel Zafira, policija prosi za pomoč

Policisti preiskujejo tatvino avtomobila, ki je bil ukraden v okolici Kopra med 26. in 29. junijem. Neznani storilec je izkoristil odklenjeno vozilo znamke Opel Zafira, bele barve, registrskih oznak KP VM-882, v katerem so bili tudi originalni ključi. Z njimi je avtomobil spravil v pogon in se odpeljal. Policija vse, ki bi ukradeno vozilo opazili ali imeli kakršnekoli informacije o njegovi lokaciji, prosi, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113.

Pri vključevanju s parkirišča trčil v voznika mopeda

V Luciji se je včeraj ob 18.30 na cesti Obala zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodoval voznik mopeda. Po ugotovitvah policistov se je 35-letni voznik avtomobila iz okolice Izole vključeval v promet z označenega parkirnega prostora, pri tem pa odvzel prednost 77-letnemu domačinu, ki se je z mopedom peljal iz smeri Portoroža proti Luciji. V trčenju se je voznik mopeda lažje poškodoval. Policisti so povzročitelju zaradi prometnega prekrška izdali plačilni nalog.