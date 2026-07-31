V Kopru huje poškodovan mladi voznik e-skiroja

PRIMORSKA > Včeraj okoli 7. ure je gorelo ob Koprski cesti proti Portorožu. Gasilci so požar pogasili. Po zbranih obvestilih so policisti domačinu izdali plačilni nalog po Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

20-letniku zasegli avtomobil

V Planini so policisti včeraj dopoldan zasegli osebni avtomobil 20-letnemu vozniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Sledi mu obdolžilni predlog.

Voznica avtomobila izsilila prednost motoristu

Včeraj nekaj po 10. uri so policisti prejeli obvestilo o prometni nesreči v Portorožu. 60-letna voznica je vozila osebni avtomobil po Belokriški cesti. Ko je želela zapeljati na parkirišče trgovine, je s Starostrunjanske pripeljal 53-letnik z motornim kolesom. Voznica mu je pri zavijanju odvzela prednost, motorist je trčil v njeno vozilo in padel. Pri tem se je poškodoval, odpeljali so ga v izolsko bolnišnico. 60-letni voznici sledi ustrezen ukrep glede na težo poškodb.

Ostal je brez e-kolesa

V Piranu je izginilo e-kolo, znamke Isinwheel U3, črne barve, vredno 400 evrov.

Zgodaj popoldne za volanom že z dvema promiloma "pod kapo)

Včeraj nekaj po 15. uri so policisti v eni od vasi pri Ilirski Bistrici ustavili 39-letnega voznika osebnega avtomobila, kateremu je odrejen preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,99 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka (2 promila). Voznika so pridržali, sledi mu obdolžilni predlog.

Pijan in omamljen za volanom

Na Škofijah so policisti danes ob 1.20 ustavili 29-letnega državljana Italije iz Trsta. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,75 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka. Prav tako je opravil hitri test na droge, ki je bil pozitiven na kokain in kanabis, strokovni pregled je odklonil. V postopku so mu zasegli še manjšo PVC vrečko s posušenimi rastlinskimi delci, za katere policisti sumijo, da gre za prepovedano drogo. 29-letnika so policisti pridržali, sledi mu obdolžilni predlog.