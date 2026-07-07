STA

V Kopru zagorel avtobus

Kronika
7. 07. 2026, 15:10 , posodobljeno: 7. 07. 2026, 15:10

Včeraj ob 11.15 je na Cesti Zore Perello Godina v Kopru zagorel avtobus. Gasilci so požar pogasili. Zagorelo je zaradi napake na električni inštalaciji. Škode je za 2500 evrov.

Fotografija je simbolična.

Fotografija je simbolična.

Foto: Arhiv Pn

ISTRA > V Kopru je iz kolesarnice izginilo električno kolo znamke Scot Subcross active, svetlo sive barve, vredno 2500 evrov.

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