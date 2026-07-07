V Kopru zagorel avtobus

ISTRA > V Kopru je iz kolesarnice izginilo električno kolo znamke Scot Subcross active, svetlo sive barve, vredno 2500 evrov.

Zadovoljil se je s kovanci

V Portorožu je nekdo vlomil v kiosk in ukradel kovance.

Zasegli moped 17-letniku

V Izoli so policisti zasegli moped 17-letniku, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja. Sledi mu obdolžilni predlog.