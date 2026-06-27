V krožišču presekal pot kolesarju
Četrtkov praznični dan so v Istri zaznamovale številne prometne nesreče. Najhujša se je zgodila zjutraj, ko je v Kopru voznik z avtom odvzel prednost kolesarju. Svojo neodgovorno vožnjo pa si bo dobro zapomnila tudi 21-letna voznica začetnica, ki je v Portorožu z avtom pijana trčila v zid.
PRIMORSKA • V krožišču pri koprski Lesnini se je v četrtek ob 8.27 zgodila hujša nesreča. 45-letni voznik je pri izvozu iz krožišča proti Ankaranski cesti odvzel prednost 61-letnemu kolesarju, ki je pravilno peljal od Planeta Koper proti Lesnini. Kolesar se je hudo poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v izolsko bolnišnico. Policisti nesrečo obravnavajo kot kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.
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