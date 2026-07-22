V Ljubljani okradli vozilo za prevoz denarja

LJUBLJANA > Po do zdaj zbranih obvestilih so se storilci na kraj kaznivega dejanja zgodaj popoldne pripeljali z osebnim vozilom Citroen C3 črne barve z nameščenimi italijanskimi registrskimi tablicami GZ729EH ter vlomili v vozilo za prevoz denarja in iz njega ukradli vreče z denarjem. Nato so se z istim vozilom odpeljali v smeri Zaloške ceste, so zvečer sporočili iz Policijske uprave Ljubljana (PU).

Kriminalisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil, pregledom videonadzornih sistemov in drugimi preiskovalnimi aktivnostmi. Pri iskanju storilcev sodeluje večje število kriminalistov in policistov.

Vse, ki so opisano vozilo opazili ali imajo kakršnekoli informacije, ki bi lahko pripomogle k izsleditvi storilcev oziroma razjasnitvi okoliščin dogodka, v ljubljanski policijski upravi prosijo, da to sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

"Vsaka, tudi na videz nepomembna informacija, je lahko pomembna za uspešno preiskavo," so navedli ob tem.

Gre za drugi tovrstni dogodek v tem tednu. V Izoli so neznani storilci iz vozila za prevoz denarja gotovino ukradli v ponedeljek. Storilcev tega kaznivega dejanja velike tatvine policisti še niso izsledili.