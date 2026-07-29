V nesreči avtobusa šest poškodovanih, dva so odpeljali s helikopterjem
Na cesti med Tolminom in Kobaridom, pri odcepu za Kamno, se je včeraj zjutraj zgodila huda nesreča avtobusa. Voznika je v ovinku zaneslo s ceste na travnik, po prvih podatkih zaradi neprilagojene hitrosti. Sprva je kazalo, da sta se voznik in ena od potnic huje poškodovala, oba so s helikopterjema odpeljali v ljubljanski klinični center. Popoldne pa so sporočili, da sta se oba lažje poškodovala.
TOLMIN > Policiste, gasilce in reševalce so o nesreči pri odcepu za Kamno obvestili okoli 7.40. Ko so reševalne ekipe prihitele na kraj nesreče, jih je pričakal pretresljiv prizor. Avtobus je odneslo na travnik, po pripovedovanju očividcev naj bi se tudi prevrnil. Poleg voznika, po naših podatkih s Filipinov, je bilo poškodovanih več potnic, ki so se z avtobusom na redni liniji peljale proti Kobaridu.
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