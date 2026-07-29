V nesreči avtobusa šest poškodovanih, dva so odpeljali s helikopterjem

Voznika je v blagem ovinku zaneslo s ceste na travnik, kjer naj bi se prevrnil, nato pa spet postavil na kolesa.

TOLMIN > Policiste, gasilce in reševalce so o nesreči pri odcepu za Kamno obvestili okoli 7.40. Ko so reševalne ekipe prihitele na kraj nesreče, jih je pričakal pretresljiv prizor. Avtobus je odneslo na travnik, po pripovedovanju očividcev naj bi se tudi prevrnil. Poleg voznika, po naših podatkih s Filipinov, je bilo poškodovanih več potnic, ki so se z avtobusom na redni liniji peljale proti Kobaridu.