V požaru v Brestovici po prvih ocenah pogorelo 16 hektarov gozda

V sobotnem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah zavoda za gozdove pogorelo dobrih 16 hektarov gozda.

BRESTOVICA > Ponoči je pri gašenju ognja sodelovalo 148 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev ob pomoči občinskega štaba civilne zaščite Komen, je v sporočilu zapisal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk.

Požar večjih razsežnosti je izbruhnil v soboto popoldne. Kot je v soboto zvečer povedal vodja intervencije v Brestovici pri Komnu Blaž Rogelja, je ogenj zajel okoli 20 hektarjev površin v občinah Komen in Miren-Kostanjevica.

V sobotnem požaru v Brestovici pri Komnu je po prvih ocenah zavoda za gozdove pogorelo dobrih 16 hektarov gozda. Foto: Zavod Za Gozdove Slovenije Foto: Zavod Za Gozdove Slovenije

Iz Policijske uprave Koper so danes sporočili, so gasilci požar omejili okoli 19. ure. Na terenu so bili gasilci iz Kraške gasilske zveze, Gasilske zveze Goriške in Nova Gorica-Šempeter, Zavoda za gasilno reševalno službo Sežana in poklicne Gasilske enote Nova Gorica.

Aktivirano je bilo tudi poveljniško vozilo Gasilske zveze Slovenije za podporo pri vodenju intervencije, na pomoč pa si jim priskočila tudi vsa štiri letala državne enote za gašenje iz zraka.

"Z gašenjem so začela ob 17. uri, skupaj pa so odvrgla 38 odmetov. Prišla so nam zelo prav, ker je teren težko dostopen in poraščen z nizkim rastjem," je v soboto še povedal Rogelja.

Na območju požarišča so po navedbah koprske policijske uprave našli tudi dve topovski granati italijanske izdelave iz prve svetovne vojne, ki so ju prevzeli pirotehniki. Vzroka požara še niso ugotovili, so zapisali.