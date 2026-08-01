V prometni nesreči v predoru Kastelec lažje poškodovana predsednica republike

KASTELEC > Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo, so pojasnili.

Po navedbah predsedničinega urada se je nesreča zgodila na poti s Hrvaške, kjer je Pirc Musar preživljala dopust, na uradni dogodek v Komendi, katerega pokroviteljica je. Tam namreč ta konec tedna poteka dobrodelna prireditev najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja Pogi Challenge.

Predsednica se je ob tem zahvalila vsem intervencijskim službam, ki so požrtvovalno pomagale, še posebej pa strokovnemu in prijaznemu osebju izolske bolnišnice.

V prometni nesreči sta bili poškodovani dve osebi, ena oseba lažje, druga pa težje. Obe so reševalci z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko bolnišnico, pa so zapisali v sporočilu za javnost na koprski policijski upravi.

Predor Kastelec je bil več kot tri ure zaprt za ves promet. Ponovno je bil odprt ob 20.19.

Preiskava nesreče še poteka. O nesreči je bil obveščen pristojni oddelek Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, so še dodali na koprski policijski upravi.