V Rožni Dolini ponovno kradli žlebove z objekta javnega zavoda

SEVERNA PRIMORSKA > Neznani storilec je v času od včerajšnjega popoldneva do današnje jutranje prijave novogoriškim policistom z objekta ukradel bakreni žleb, dolg približno tri metre in vreden 400 evrov. O podobnih primerih so z novogoriške policijske uprave poročali že v preteklih tednih. Z istega objekta je namreč v drugi polovici junija izginilo več bakrenih odtočnih žlebov. Storilca še niso izsledili.

Delovna nezgoda v Črničah

Danes malo po poldnevu so policisti prejeli obvestilo o delovni nezgodi na območju naselja Črniče na Ajdovskem, kjer se je med popravilom kmetijskega traktorja poškodoval 67-letni občan.

Ko je 67-letnik traktor spravil v pogon, je ta zapeljal proti manjšemu zidu. 67-letnik ga je poskušal ustaviti, pri čemer je padel in se poškodoval, kmetijsko vozilo pa je zapeljalo čez zid. Poškodovanega so na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Ajdovščina, nato pa so ga po nudeni prvi pomoči prepeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Neznanec na Ajdovskem vlomil v stanovanjsko hišo

Včeraj, malo po 21.30, so policisti prejeli obvestilo o vlomu v stanovanjsko hišo v naselju Dolga Poljana na Ajdovskem. Na kraju so policisti ugotovili, da je neznani storilec med 24. in 30. junijem skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in vstopil v notranjost. Storilec je pregledal notranje prostore ter poškodoval oziroma razmetal inventar, nato pa kraj zapustil v neznani smeri, ne da bi si karkoli prilastil. Okoliščine kaznivega dejanja policisti Policijske postaje Ajdovščina še preiskujejo.