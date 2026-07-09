V Soči pri Bovcu našli ročno bombo iz prve svetovne vojne

GORIŠKA • Na Severnem Primorskem zaradi bojev prve in druge svetovne vojne še vedno občasno najdejo ročne bombe, granate, mine, strelivo in druga neeksplodirana ubojna sredstva. Nepravilno ravnanje z njimi lahko povzroči eksplozijo, požar, hude poškodbe ali celo smrt.

Policija opozarja, da so tudi več desetletij ali celo več kot sto let stara neeksplodirana ubojna sredstva še vedno izjemno nevarna. Ob morebitni najdbi se jih ne dotikajte, jih ne premikajte in jih ne poskušajte odstraniti sami. O najdbi nemudoma obvestite pristojne službe na številko 112 ali 113, ki bodo poskrbele za zavarovanje kraja in varno odstranitev.

Ostal brez skuterja

Policisti so včeraj dopoldne v Solkanu ustavili 43-letnega voznika neregistriranega skuterja, pri katerem so ugotovili več hujših kršitev cestnoprometnih predpisov. Voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistrirano in nezavarovano motorno kolo, na katerem je bila nameščena napačna registrska tablica. Preizkus alkoholiziranosti je bil sicer negativen, hitri test na prepovedane droge pa je pokazal pozitiven rezultat. Ko so mu policisti odredili strokovni pregled, pa je le tega odklonil. Zaradi vseh ugotovljenih kršitev so mu izdali plačilni nalog in mu skladno z zakonom zasegli skuter.

V krožišču izsilil prednost, voznica končala v bolnišnici

V Tolminu se je včeraj popoldne v krožišču na Ulici padlih borcev zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodovala 57-letna voznica osebnega avtomobila. Po ugotovitvah policistov je 63-letni voznik pripeljal iz smeri Nove Gorice in v krožišču zavijal proti središču Tolmina, pri tem pa ni upošteval prednosti voznice, ki je pravilno pripeljala iz smeri Mosta na Soči. Med voziloma je prišlo do trčenja. Poškodovano voznico so na kraju oskrbeli reševalci in jo odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Posredovali so tudi gasilci PGD Tolmin, ki so zavarovali kraj nesreče in odstranili posledice trčenja. Policisti bodo povzročitelju zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vlomilec v Novi Gorici razdejal stanovanje

Novogoriški policisti preiskujejo vlom v stanovanje na Gregorčičevi ulici, ki se je zgodil včeraj okoli poldneva. Po doslej zbranih podatkih je neznani storilec v stanovanje vlomil skozi balkonska vrata, nato pa poškodoval notranjo opremo in inventar. Kolikšna je nastala materialna škoda, za zdaj še ni znano, saj jo lastnik še ocenjuje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in preiskavo kaznivega dejanja, o primeru pa so obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.

Na bencinskem servisu ostal brez denarnice

Policisti preiskujejo tatvino, ki se je ponoči zgodila na bencinskem servisu ob hitri cesti H4 v Vrtojbi v smeri Italije. Oškodovanec je okoli 1. ure odšel v sanitarne prostore, kjer je opazil neznanega moškega. Ko se je čez nekaj minut vrnil, je ugotovil, da mu je neznani storilec iz torbice, ki jo je nosil čez ramo, ukradel denarnico. V njej je imel 670 evrov gotovine, osebne dokumente in bančno kartico. Policisti okoliščine tatvine še preiskujejo.