V treh dneh dva napada na vozila za prevoz denarja

Tatovi naj bi v Izoli iz vozila za prevoz denarja ukradli več sto tisoč evrov.

IZOLA, LJUBLJANA • V obeh primerih so tatovi okradli vozili mariborske varnostne službe Aktiva Varovanje. Že konec marca so v Kopru pred trgovskim središčem Supernova zvili vrata na zadnjem delu dostavnega vozila te družbe, nato pa so brez plena pobegnili. V javnosti, tudi strokovni, se po zadnjih dveh vlomih v kombije mariborske varnostne službe postavljajo številna vprašanja o spoštovanju protokolov in varnostnih pravil, ki bi jih pričakovali ob prevozu velikih količin denarja. V službi za odnose z javnostmi v Skupini Aktiva so zelo skopi: "Preiskavo obeh dogodkov vodijo pristojni organi, s katerimi aktivno sodelujemo. Ker preiskava še ni zaključena, posameznih okoliščin dogodkov ne moremo komentirati."