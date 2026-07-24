V treh dneh dva napada na vozila za prevoz denarja
Trije dnevi, dve mesti, med katerima je več kot sto kilometrov razdalje, in dva zelo podobna napada na kombija za prevoz denarja iste varnostne službe. V obeh primerih so dobro organizirani storilci denar ukradli iz sprednjega dela kombija. V Izoli so po naših informacijah tatovi ukradli več sto tisoč evrov.
IZOLA, LJUBLJANA • V obeh primerih so tatovi okradli vozili mariborske varnostne službe Aktiva Varovanje. Že konec marca so v Kopru pred trgovskim središčem Supernova zvili vrata na zadnjem delu dostavnega vozila te družbe, nato pa so brez plena pobegnili. V javnosti, tudi strokovni, se po zadnjih dveh vlomih v kombije mariborske varnostne službe postavljajo številna vprašanja o spoštovanju protokolov in varnostnih pravil, ki bi jih pričakovali ob prevozu velikih količin denarja. V službi za odnose z javnostmi v Skupini Aktiva so zelo skopi: "Preiskavo obeh dogodkov vodijo pristojni organi, s katerimi aktivno sodelujemo. Ker preiskava še ni zaključena, posameznih okoliščin dogodkov ne moremo komentirati."
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