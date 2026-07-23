Višji sodniki razveljavili sodbo: Majda Šantl si še ne more oddahniti

NOVA GORICA > Na novogoriškem okrožnem sodišču spomladi tožbi državnega odvetništva niso ugodili, saj so ocenili, da je njihov odškodninski zahtevek zastaral, tudi zaradi pasivnosti finančne uprave. Spomnimo, od Marije Majde Magdalene Šantl, nekdanje stečajne upraviteljice družbe Pejo Šampionka, terjajo več kot pol milijona evrov, ki je izpuhtel iz stečajne mase, in seveda tudi obresti. Stečajni postopek družbe Pejo Šampionka se vleče že približno 17 let. Majda Šantl je bila stečajna upraviteljica te družbe od leta 2009, sodišče jo je razrešilo predlani, predvsem na predlog finančne uprave.

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